Умерла Елена Ясевич: победительница "Битвы экстрасенсов" скончалась через четыре года после гибели дочки

В последнее время Ясевич тяжело болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умерла победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич. Ясновидящая завоевала любовь публики своими мистическими способностями.

Участник "Битвы экстрасенсов" Никита Турчин рассказал о смерти победительницы 12-го сезона шоу Елены Ясевич. "Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет", - поведал мужчина.

В последнее время Ясевич тяжело болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает.

Ясевич никогда не была замужем официально, но долгое время состояла в близких отношениях с мужчиной по имени Александр. От этого, можно сказать, фактического брака у ясновидящей есть дочь Анастасия 2005 года рождения.

В 2018 году Елена потеряла младшую дочку. Роды проходили непросто, во время их существовала реальная угроза для жизни женщины.

А потом ведьма огорошила всех признанием: "Путь магов… Вот и 40, жизнь обнулилась. Потеряла себя, все, чем дорожила, кроме Настеньки… Хоть Бог мне ее оставил, это счастье великое. Ищу найти способ желания жить… Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье и возможность вздыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью, настанет".