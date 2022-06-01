России снова хотят объявить дефолт: Иностранцы пожаловались на «неплатеж» по госдолгу

Денег в бюджете навалом. Поэтому большинство экспертов считают: если этот странный дефолт будет объявлен, это станет просто формальностью Фото: EAST NEWS

Ни дня без разговоров о дефолте - такой сейчас информационный фон. Пару дней назад нам в очередной раз грозили американцы: США не продлили России лицензию, которая позволяла нам платить по госдолгу в долларах. В итоге 27 мая свои деньги не получили держатели российских облигаций (ценные бумаги, которые выпускает и продает наш Минфин, когда хочет взять в долг за границей). И США пригрозили, что если за 30 дней Россия не придумает, как расплатиться по внешнему долгу, то 27 июня нашей стране объявят дефолт.

Такая же ситуация была и пару месяцев назад. 4 апреля Россия должна была выплатить часть долга по облигациям - $552 млн долларов. Но американцы запретили своим банкам обрабатывать российские платежи. Однако потом все-таки разрешили, и в конце апреля наш Минфин отчитался: хоть и с опозданием, но «апрельский» долг погашен.

Но та история аукнулась нам в первый день лета. 1 июня Комитет по страховкам от дефолта Европы, Ближнего Востока и Африки (CDDS EMEA) проголосовал за то, чтобы признать «неплатеж» России по госдолгу. Как выяснилось, еще в мае владельцы облигаций РФ попросили объявить России дефолт, поскольку они не получили от нашей страны $1,9 млн. Причем это не не платеж по облигациям, а процент за ту самую апрельскую просрочку.

Но не все так однозначно. Официального ответа от российского Минфина на эту новость пока нет. Но возможно, российское правительство будет настаивать на том, что никому и ничего не должно. Потому что Минфин честно пытался расплатиться вовремя, да вот американцы вставляли палки в колеса. А посему и обвинять нашу страну вроде бы не в чем.

А может, наша страна предложит кредиторам заплатить в рублях – благо, денег в бюджете сейчас навалом и такую мелочь, как пара миллионов долларов, найти не проблема.

В любом случае, эта история пока далека от завершения. 6 июня CDDS продолжит обсуждать этот вопрос и кредиторы будут решать, обращаться ли в международные суды. Ближе к этой дате, скорее всего, мы узнаем и позицию Минфина.

ВОПРОС РЕБРОМ

А если все-таки объявят?

Дефолт означает неплатежеспособность государства. Если страна не может отдать долги, это серьезный удар по репутации – никто ей денег в таком случае не даст. Именно поэтому при «классическом» дефолте страну накрывают катаклизмы: экономика впадает в кризис, денег в бюджете нет, валюта рушится, цены растут. А чтобы кредиторы получили свои деньги, иностранные суды арестовывают имущество страны за рубежом: банковские счета, недвижимость, транспорт...

Правда, нынешняя ситуация особая: денег в бюджете навалом. Поэтому большинство экспертов считают: если этот странный дефолт будет объявлен, это станет просто формальностью, которая ничего не изменит ни для нашей экономики, ни для наших кошельков. Да и все плохое, что могло случиться с экономикой России, уже происходит и без всякого дефолта.

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