Военная спецоперация на Украине 2 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июня 2022 года.

Министерство обороны России продемонстрировало видео уничтожения замаскированной техники Вооруженных сил Украины российскими реактивными системами залпового огня «Ураган». На кадрах показан запуск БПЛА «Орлан», а также подготовка «Ураганов» к нанесению ударов после получения координат украинской военной техники.

Украинские военные загнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на показания пленного.

Президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере обороны, он включает, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:14 Глава МИД ФРГ Бербок выступила за вступление Украины в члены ЕС без каких-либо скидок

22:25 Байден заявил Столтенбергу, что поддержит быстрое расширение НАТО при учете интересов "всех союзников" в сфере безопасности

22:11 Медведев заявил Al-Jazeera, что в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории России у ВС РФ не останется иного выбора, как действовать на «поражение центров принятия решений»

22:05 Достижение Россией целей спецоперации на Украине должно привести к созданию новой, неамериканоцентричной системы международной безопасности, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

21:39 Небензя: Россия пропустит суда с украинским зерном при условии разминирования портов

21:17 Небензя заявил о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

20:51 Члены американского Конгресса требуют от администрации Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на помощь Украине средств

19:53 США считают, что для продолжения консультаций по стратегической стабильности РФ нужно продемонстрировать "добрую волю", заявили в Госдепе.

19:50 Национальная полиция Украины уволила сотрудников, оставшихся после 24 февраля на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко

19:39 Польша получит сотни миллионов евро от ЕС за поставленное Украине оружие

19:38 Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил Небензя

19:37 ООН пока не располагает данными о возможности подготовки встречи с представителями РФ, Украины и Турции по вывозу украинского зерна, сообщили в офисе генсека.

19:28 Замминистра обороны РФ Фомин обсудил в Москве с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине

19:26 На Украине оценили убытки экономики страны на фоне российской спецоперации

19:09 Экс-премьер Греции Караманлис считает, что США не заинтересованы в прекращении украинского конфликта

18:57 Посол США на Украине заявила, что Вашингтон сам не будет регулировать дальность стрельбы РСЗО HIMARS, которые будут поставлены Украине, это будет делать Киев

18:00 Глава подконтрольной РФ администрации Запорожской области издал указ о национализации имущества Украины

17:03 Обнаружение на Украине десятков биолабораторий США потребовало принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности РФ, сообщил Патрушев.

16:52 ВСУ пятый раз за сутки обстреляли Макеевку, сообщили в ДНР.

16:00 Первое отделение российского банка в Херсонской области откроется в ближайшие дни - глава региона.

15:53 Репортаж американского телеканала CBS убедил еще большее число американцев в разработке США биологического оружия на Украине, сообщила Захарова.

15:25 Турция подарила Литве беспилотник Bayraktar для передачи Украине, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

14:52 Переговоры РФ с Украиной возможны только при соблюдении российских условий и их неизменности, заявила Матвиенко.

13:10 Продолжение поставок оружия Киеву доставит больше страданий самой Украине, которая является инструментом стран-поставщиков, заявил Песков. Цели российской операции, отметил он, будут достигнуты, использование иностранного оружия лишь усугубит ситуацию.

13:07 Песков: проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик.

12:50 ВС России и силы ДНР отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Сладкое

12:23 Минобороны Россиии сообщило, что российские военные за время спецоперации сбили 129 вертолетов ВСУ

12:21 Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам управления "Кракена" и "Азова" под Харьковом

11:39 Приток на Украину иностранных наемников с начала мая фактически иссяк - Минобороны РФ. Большая часть воевавших за Киев наемников уничтожена вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия боевого опыта - Минобороны РФ.

11:36 На освобожденных ЛНР территориях созданы 13 администраций, в том числе в Кременной и Попасной, сообщал глава ЛНР Пасечник.

11:19 Подразделения ВСУ с 17 февраля совершили 3 667 обстрелов Донецкой Народной Республики, в результате погибли 139 мирных жителей, из них семеро детей, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

10:42 Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов.

10:10 США и союзники по НАТО не рассматривают возможность передачи украинским войскам передовых боевых самолетов, как, например, истребители F-16, пишет журнал Air Force Magazine со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит.

9:45 Словакия поставит Украине 8 гаубиц "Рузана" — Минобороны Словакии.

9:07 МИД РФ о заявлении Зеленского, что поставляемые Киеву ракеты США не будут использованы по российской территории: его обещания обсуждать бесполезно.

8:19 Руководство США хочет сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления РФ, утверждает Володин.

8:16 Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти сейчас морозят переговоры, вероятно, под нажимом кураторов предпочитая переговорному процессу другой вариант, заявил РИА Новости Песков.

02:34 Глава МИД Молдавии Попеску: политический диалог с Россией практически прерван

01:29 Белый дом: кибероперации США против РФ не противоречат заявлениям о нежелании конфликта

01:22 Reuters: США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle

1 июля:

23:59 Bloomberg: власти США разошлись во мнениях в вопросе новых антироссийских санкций

23:16 Председатель СБ ООН не исключил появления резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем:

22:50 Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта

22:01 Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России химвеществами