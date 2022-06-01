Моряки Заполярья отметили праздник разгромом диверсантов и концертом

Наша страна действует исключительно в интересах военной безопасности государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕКРУГЛАЯ ДАТА

- Давай, Денис, жги! - девушка, вцепившись в руку спутника-мичмана, взмахнула триколором. На ней была майка с буквой «Z» и бескозырка. Денис - это популярный исполнитель Денис Майданов, на центральной площади Североморска он завершил тур по воинским частям и гарнизонам, где, срывая овации, расписывался в поддержке российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

Денис Майданов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так было и в Североморске 1 июня. Концерт «Zа Победу, Zа Россию» стал финалом празднования Дня Северного флота. Дата некруглая, флоту исполнилось 289 лет. Но в нынешнее неспокойное время даже такие цифры - хороший повод для знаков поддержки Донбасса и наших войск. Моряки, конечно, мало чем могут помочь спецоперации, корабли из Баренцева в Черное море через Босфор никак не пропустят. Так что вот это «Жги, Денис», а также готовность моряков сняться, если надо, с кораблей и отправиться, куда Родина прикажет, - это пока и есть самая что ни на есть поддержка. На центральной площади для этого собрался чуть ли не весь Североморск.

Концерт «Zа Победу, Zа Россию» стал финалом празднования Дня Северного флота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ

Впрочем, нельзя сказать, что Заполярье всеобщее напряжение обошло стороной. До праздничного концерта, утром, прошло торжественное построение с подъемом флагов на всех кораблях. И во время митинга командующий СФ, Герой России адмирал Александр Моисеев сказал, что после 24 февраля страны НАТО проявляют откровенно враждебные настроение и что поддержание боеготовности и военная защита страны теперь самые главные и актуальные задачи.

До праздничного концерта, утром, прошло торжественное построение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже, когда флаги рвануло ветром, а плац дрогнул под торжественным маршем, адмирал Моисеев конкретизировал эту мысль. Это было на небольшом брифинге в кают-компании крейсера «Петр Великий».

- Запад обвиняет нас в «милитаризации» Арктики, вбрасывается тезис о военной угрозе со стороны России, - сказал Александр Моисеев. - Но на самом деле именно США, Канада и Норвегия обладают развитой инфраструктурой, в том числе двойного - гражданского и военного - назначения. Именно НАТО наращивает напряженность. Учения «Колд риспонс-2022» вооруженных сил Норвегии и ее союзников стали самыми масштабными маневрами в Заполярье за последние 30 лет. В них было задействовано 38 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, до 150 самолетов и до 35 тысяч военнослужащих.

Северному флоту исполнилось 289 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам командующего, в натовских маневрах впервые участвовала авианосная ударная группа ВМС Великобритании во главе с многоцелевым авианосцем «Принц Уэльский». А еще - это было тоже впервые - в апреле и мае в северных морях действовала американская десантная группа: флагман - универсальный десантный корабль «Кирсейдж», десантный транспорт-док «Г.Холл» и 22-й экспедиционный батальон морской пехоты. Над Норвежским и Гренландским морями регулярно проводят полеты стратегические бомбардировщики США.

Командующий Северным флотом адмирал Моисеев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Россия уступает НАТО по количеству военных объектов в Арктике, причем значительно, - сказал Александр Моисеев. - Наша страна действует исключительно в интересах военной безопасности государства. Но то, о чем я сказал, не может нас не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры. И они без сомнения, будут приняты.

НЕУБИВАЕМЫЙ «ГРАНИТ»

Что это за адекватные меры, нам наглядно продемонстрировали офицеры «Петра Великого» во время небольшой экскурсии. Командир зенитно-ракетного дивизиона капитан III ранга Александр Щепилов шлепнул ладонью по люку размером с хоккейные ворота. В носовой части, перед рубкой, таких люков 20 штук.

- Под ними находятся пусковые контейнеры комплекса «Гранит», - объяснил Щепилов. - Они предназначены для поражения крупных надводных целей. Дальность стрельбы - 500 километров, а скорость - километр в секунду.

Еще на ракетной палубе крейсера есть 20 пусковых установок комплексов ПВО "Форт" и "Крепость". Они могут сбивать воздушные цели за 150 километров и на высоте до 30 километров.

Тут находятся пусковые контейнеры комплекса «Гранит» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вот наши «Граниты» сбить почти нереально, - Щепилов снова кивнул на люк. - Точнее, так: одну ракету сбить можно, они ведь не гиперзвуковые. Но остановить атаку нескольких ракет не получится. Они идут клином – впереди ведущая ракета, остальные следуют за ней. Если сбить ведущую, на ее место встает следующая, и атака продолжается. Сбить все 20 ракет противник просто не успеет.

Кстати, «Петр Великий» как раз «присматривал» за натовскими учениями «Колд риспонс-2022». Думаю, при мысли о рое «Гранитов» адмиралам альянса становилось не по себе.

ШТАТНЫЙ ГИПЕРЗВУК

Гиперзвуковые комплексы «Циркон» - это еще более хлесткая «адекватная мера». Такую ракету попросту не догонишь. А просчитать ее путь и перехватить не получится: она маневрирует, летит по непредсказуемой траектории. На Северном флоте уже прошли успешные пуски «Цирконов» и с подлодки, и с надводного корабля. Последние испытания прошли в конце мая, фрегат «Адмирал Горшков» из Баренцева моря разнес цель в море Белом – с расстояния в 1000 километров.

Когда условных диверсантов заметили, взревела тревога, по воде ударили условные очереди крупнокалиберного пулемета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам командующего Северным флотом адмирала Моисеева, вскоре «Цирконы» станут штатным оружием ВМФ.

- До конца этого года мы ожидаем поступления еще одного фрегата проекта 22350 – «Адмирал Головко», - сказал Александр Моисеев. - Этот корабль станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

Напоследок, чтобы плавно перевести День Северного флота с серьезных тем к концерту, моряки «Петра Великого» устроили своего рода шоу - показательную тренировку по отражению атаки диверсантов. Когда условных диверсантов заметили, взревела тревога, по воде ударили условные очереди крупнокалиберного пулемета. С борта крейсера на лебедке спустился совсем не условный катер. Взревев мотором, он унес группу неусловных спецназовцев. Чувствовалось, что даже если где-то есть неусловный враг, желающие напасть на «Петр Великий», его разгром – дело нескольких минут.