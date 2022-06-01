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Политика1 июня 2022 20:10

Моряки Заполярья отметили праздник разгромом диверсантов и концертом

Наш корреспондент провел День Северного флота в Североморске
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
Наша страна действует исключительно в интересах военной безопасности государства

Наша страна действует исключительно в интересах военной безопасности государства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕКРУГЛАЯ ДАТА

- Давай, Денис, жги! - девушка, вцепившись в руку спутника-мичмана, взмахнула триколором. На ней была майка с буквой «Z» и бескозырка. Денис - это популярный исполнитель Денис Майданов, на центральной площади Североморска он завершил тур по воинским частям и гарнизонам, где, срывая овации, расписывался в поддержке российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

Денис Майданов

Денис Майданов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так было и в Североморске 1 июня. Концерт «Zа Победу, Zа Россию» стал финалом празднования Дня Северного флота. Дата некруглая, флоту исполнилось 289 лет. Но в нынешнее неспокойное время даже такие цифры - хороший повод для знаков поддержки Донбасса и наших войск. Моряки, конечно, мало чем могут помочь спецоперации, корабли из Баренцева в Черное море через Босфор никак не пропустят. Так что вот это «Жги, Денис», а также готовность моряков сняться, если надо, с кораблей и отправиться, куда Родина прикажет, - это пока и есть самая что ни на есть поддержка. На центральной площади для этого собрался чуть ли не весь Североморск.

Концерт «Zа Победу, Zа Россию» стал финалом празднования Дня Северного флота

Концерт «Zа Победу, Zа Россию» стал финалом празднования Дня Северного флота

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ

Впрочем, нельзя сказать, что Заполярье всеобщее напряжение обошло стороной. До праздничного концерта, утром, прошло торжественное построение с подъемом флагов на всех кораблях. И во время митинга командующий СФ, Герой России адмирал Александр Моисеев сказал, что после 24 февраля страны НАТО проявляют откровенно враждебные настроение и что поддержание боеготовности и военная защита страны теперь самые главные и актуальные задачи.

До праздничного концерта, утром, прошло торжественное построение

До праздничного концерта, утром, прошло торжественное построение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже, когда флаги рвануло ветром, а плац дрогнул под торжественным маршем, адмирал Моисеев конкретизировал эту мысль. Это было на небольшом брифинге в кают-компании крейсера «Петр Великий».

- Запад обвиняет нас в «милитаризации» Арктики, вбрасывается тезис о военной угрозе со стороны России, - сказал Александр Моисеев. - Но на самом деле именно США, Канада и Норвегия обладают развитой инфраструктурой, в том числе двойного - гражданского и военного - назначения. Именно НАТО наращивает напряженность. Учения «Колд риспонс-2022» вооруженных сил Норвегии и ее союзников стали самыми масштабными маневрами в Заполярье за последние 30 лет. В них было задействовано 38 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, до 150 самолетов и до 35 тысяч военнослужащих.

Северному флоту исполнилось 289 лет

Северному флоту исполнилось 289 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам командующего, в натовских маневрах впервые участвовала авианосная ударная группа ВМС Великобритании во главе с многоцелевым авианосцем «Принц Уэльский». А еще - это было тоже впервые - в апреле и мае в северных морях действовала американская десантная группа: флагман - универсальный десантный корабль «Кирсейдж», десантный транспорт-док «Г.Холл» и 22-й экспедиционный батальон морской пехоты. Над Норвежским и Гренландским морями регулярно проводят полеты стратегические бомбардировщики США.

Командующий Северным флотом адмирал Моисеев

Командующий Северным флотом адмирал Моисеев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Россия уступает НАТО по количеству военных объектов в Арктике, причем значительно, - сказал Александр Моисеев. - Наша страна действует исключительно в интересах военной безопасности государства. Но то, о чем я сказал, не может нас не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры. И они без сомнения, будут приняты.

НЕУБИВАЕМЫЙ «ГРАНИТ»

Что это за адекватные меры, нам наглядно продемонстрировали офицеры «Петра Великого» во время небольшой экскурсии. Командир зенитно-ракетного дивизиона капитан III ранга Александр Щепилов шлепнул ладонью по люку размером с хоккейные ворота. В носовой части, перед рубкой, таких люков 20 штук.

- Под ними находятся пусковые контейнеры комплекса «Гранит», - объяснил Щепилов. - Они предназначены для поражения крупных надводных целей. Дальность стрельбы - 500 километров, а скорость - километр в секунду.

Еще на ракетной палубе крейсера есть 20 пусковых установок комплексов ПВО "Форт" и "Крепость". Они могут сбивать воздушные цели за 150 километров и на высоте до 30 километров.

Тут находятся пусковые контейнеры комплекса «Гранит»

Тут находятся пусковые контейнеры комплекса «Гранит»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вот наши «Граниты» сбить почти нереально, - Щепилов снова кивнул на люк. - Точнее, так: одну ракету сбить можно, они ведь не гиперзвуковые. Но остановить атаку нескольких ракет не получится. Они идут клином – впереди ведущая ракета, остальные следуют за ней. Если сбить ведущую, на ее место встает следующая, и атака продолжается. Сбить все 20 ракет противник просто не успеет.

Кстати, «Петр Великий» как раз «присматривал» за натовскими учениями «Колд риспонс-2022». Думаю, при мысли о рое «Гранитов» адмиралам альянса становилось не по себе.

ШТАТНЫЙ ГИПЕРЗВУК

Гиперзвуковые комплексы «Циркон» - это еще более хлесткая «адекватная мера». Такую ракету попросту не догонишь. А просчитать ее путь и перехватить не получится: она маневрирует, летит по непредсказуемой траектории. На Северном флоте уже прошли успешные пуски «Цирконов» и с подлодки, и с надводного корабля. Последние испытания прошли в конце мая, фрегат «Адмирал Горшков» из Баренцева моря разнес цель в море Белом – с расстояния в 1000 километров.

Когда условных диверсантов заметили, взревела тревога, по воде ударили условные очереди крупнокалиберного пулемета

Когда условных диверсантов заметили, взревела тревога, по воде ударили условные очереди крупнокалиберного пулемета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам командующего Северным флотом адмирала Моисеева, вскоре «Цирконы» станут штатным оружием ВМФ.

- До конца этого года мы ожидаем поступления еще одного фрегата проекта 22350 – «Адмирал Головко», - сказал Александр Моисеев. - Этот корабль станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

Напоследок, чтобы плавно перевести День Северного флота с серьезных тем к концерту, моряки «Петра Великого» устроили своего рода шоу - показательную тренировку по отражению атаки диверсантов. Когда условных диверсантов заметили, взревела тревога, по воде ударили условные очереди крупнокалиберного пулемета. С борта крейсера на лебедке спустился совсем не условный катер. Взревев мотором, он унес группу неусловных спецназовцев. Чувствовалось, что даже если где-то есть неусловный враг, желающие напасть на «Петр Великий», его разгром – дело нескольких минут.

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