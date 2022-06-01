Илон Маск вышел из себя и жестко унизил сотрудников

В общем, кажется, Марс нужен Маску для того, чтобы стать там диктатором Фото: REUTERS

Таких не берут в космонавты: миллиардер Илон Маск, периодически покуривающий траву и грозящий покорить Марс, сорвался на подчиненных. Он запретил им работать на удаленке. Но ладно бы запретил: хозяин барин. Письмо, которое утекло в Сеть, демонстрирует, в каком хамском духе этот покоритель бескрайнего космоса общается со своими сотрудниками.

В письме нет ни «привет», ни «дорогие коллеги», ничего, что обычно считается признаком высокой западной культуры (мол, наши-то бизнесмены хамы, зато те просто ангелы). С места в карьер. Приводим текст полностью:

«Все, кто хочет работать на удаленке, должны быть в офисе минимум (я подчеркиваю, минимум) 40 часов в неделю, или убирайтесь из Теслы. Это меньше, чем работают люди на заводе.

Если у вас есть причины, почему вы не можете, я рассмотрю и согласую каждый случай лично.

Более того, «офис» - это главный офис Тесла, а не какой-то дочерний офис, или «налаживание связей с персоналом» на заводе во Фремонте – в противном случае ищите новое место работы.

Спасибо, Илон».

Тамбовский волк тебе Илон, подумали, наверное, сотрудники, прочитав этот поток сознания раздраженного барина.

И то: в трех абзацах дважды пригрозил увольнением, зачем-то пнул завод во Фремонте, Калифорния (их главный сборочный цех), где тоже почему-то появляться нельзя. Сиди, офисный раб, прикованный к компьютеру. Минимум (я подчеркиваю, минимум) сорок часов – это полноценная рабочая неделя. Кстати, другие рабы, которые в сборочных цехах, вкалывают еще больше, не забывайте, конторские черви. Оговорка о том, что Маск лично «рассмотрит и согласует» исключения – курам на смех: все сотрудники знают, что он никогда не читает почту.

Народ, конечно, возмутился и принялся кидать Маску скан этого послания прямо в Твиттер. Маск не стал комментировать, подлинное ли это письмо (значит, подлинное). Но на вопрос, а что делать тем, кто считает – офис себя изжил? Ответил – «пусть притворятся, что работают в другом месте». Странная фраза. Странная, если не сказать больше. Маск стесняется признать, что он вышвыривает людей пачками?

А тайны тут никакой нет. Лет пять назад Маск испытывал свои космические корабли в Калифорнии. Затем ему пришлось переехать во Флориду. Он просто выкинул людей, которые трудились в Калифорнии, и набрал новых. Уникальный человеческий потенциал? Не слышали.

В свете этого кристально чистого оскала капитализма как-то по-новому читаешь недавнее интервью этого пионера межгалактических далей о том, каково будет жить первым поселенцам на Марсе. Им будет трудно, откровенничал Маск, немногие выживут. Еще бы, с таким руководителем и в Калифорнии-то коньки отбросишь.

В общем, кажется, Марс нужен Маску для того, чтобы стать там диктатором. В детстве, видать, насмотрелся голливудских фильмов о том, как глава марсианской колонии отбился от рук и завел свои порядки. В дальний путь (лететь, правда, особо не на чем) заманивает, мол, строим Ковчег, спасаем человечество. Вот только из Маска – Ной наоборот, и не дай Бог взойти на его корабль.

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