Шакира рассталась с футболистом «Барселоны» Жераром Пике из-за его измены

Шакира и Жерар Пике расстались. Фото: EAST NEWS

История любви латиноамериканской поп-дивы Шакиры и игрока футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике казалась поклонникам красивой сказкой. Жерару – 35 лет, Шакира на 10 лет старше. Но в их случае большая разница в возрасте всегда казалась незаметной. Темпераментная певица и в 45 выглядит как девушка, особенно когда лихо отплясывает на концертах свой фирменный танец живота. Родив Жерару двоих детей, артистка сохранила стройную и гибкую фигуру.

Но всему когда-то приходит конец: певица и спортсмен расстались. Как сообщает испанское издание El Periodico, Шакира поймала возлюбленного на измене. Пике отпираться не стал и просто съехал из дома. Сейчас его часто видят в ночных клубах с другом – полузащитником «Барселоны» Рики Пучем. По словам очевидцев, парни активно кадрят девушек.

Пара прожила вместе 11 лет, у них двое детей. Фото: соцсети.

Шакира после ухода гражданского мужа с головой погрузилась в работу. Недавно она появилась в новом танцевальном телешоу. А на прошлой неделе прилетела на Лазурный берег Франции, посетив Каннский кинофестиваль. Певица пришла на премьеру фильма «Элвис». В соцсетях поп-дива активно делится фотографиями и информацией о своих новых проектах, но о личном не говорит ни слова.

На прошлой неделе певица прилетела на Лазурный берег Франции, посетив Каннский кинофестиваль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица и футболист начали встречаться в 2011 году. Они познакомились, когда Пике появился в ее клипе "Waka Waka", официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В то, что их отношения будут крепкими, мало кто верил – прежде всего из-за разницы в возрасте. Но когда у них один за другим появились двое детей, даже самые отчаянные скептики убедились, что эта история любви – надолго. Старший сын пары Милан родился в 2013 году, младший Саша – в 2015-м. Звездное семейство поселилось в Барселоне. Шакира и Жерар регулярно появлялись вместе на публике и выглядели очень счастливыми. В 2018 году Шакира выпустила песню «Me Enamore», слова которой были посвящены ее любви к футболисту.

- С тобой у меня будет десять детей, - говорилось в композиции.

Шакира и Жерар регулярно появлялись вместе на публике и выглядели очень счастливыми. Фото: EAST NEWS

До Жерара Пике Шакира была помолвлена с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Антонио даже снялся в ее клипе «Underneath Your Clothes», чем вызвал негодование аргентинцев. Их отношения продолжались 11 лет, после чего они расстались. После этого Антонио подал в суд на бывшую невесту: он требовал 100 тысяч долларов за то, что долгое время был менеджером певицы.

В последние годы артистка часто появлялась на страницах финансовых изданий в связи со скандалом из-за неуплаты налогов. Колумбийскую звезду обвинили в том, что с 2012 по 2014 годы она скрыла от Испании значительную часть своих доходов, которые она якобы выводила в офшоры на Каймановых и Виргинских островах. Таким образом она оказалась должна испанской казне 14,5 миллионов евро неуплаченных налогов.