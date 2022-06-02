Сын президента Байдена одержим порно и делится пикантными ссылками с отцом

Сын президента США Джо Байдена Хантер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ноутбук, забытый в ремонтной мастерской Хантером Байденом, младшим сыном действующего президента США, продолжает преподносить сюрпризы.

История посещений Интернет-сайтов Байденом-младшим полна поисковых запросов на порновидео. Сексуальные фантазии Хантера Байдена, как выяснилось, базируются на трех «китах» - «вдовушки», «восемнадцатилетки» и «секс под кокаином».

Также Хантер Байден не гнушался снимать себя на видео в компании с проститутками и размещать такое порно в собственном аккаунте одного из самых крупных в мире порносайтов. Он столь активно пользовался этим ресурсом, просматривая контент и загружая собственный, что даже заработал на нем премиальный статус. Также Байден-младший был завсегдатаем секс-видеочатов.

Только за одну неделю Байден посетил в общей сложности 281 Интернет-ресурс, причем 98 из них были сайтами для взрослых.

Запросы в поисковых сетях тоже отличаются узким кругом интересов – Хантер Байден искал в Интернете публикации про самого себя, а также интересовался, как можно взломать сотовый телефон «человека, который ты подозреваешь в неверности». Похоже, таким образом он пытался шпионить за вдовой своего старшего брата Бо, с которой некоторое время состоял в отношениях, чем шокировал пуританскую Америку.

Но главной интригой в очередной порции расследований бурной половой жизни Байдена-младшего стал тот факт, что 22 октября 2018 года Хантер отправил своему отцу ссылку на один из порнороликов из категории «вдовушки».

Администрация Белого дома никогда не комментировала ни одно из расследований, связанных с публикациями содержимого ноутбука Хантера Байдена. Более того, американские соцсети регулярно блокируют публикации СМИ на эту тему.