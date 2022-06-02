Филипп Киркоров смущался отца из-за одной привычки из бедного детства

Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бедроса Киркорова совершено не смущает, что вся страна его знает, как папу Филиппа Киркорова. По словам сына, его отец – очень мудрый человек. И не лезет к нему с творческими советами, хотя мог бы. Он начал активно концертировать еще в 60-е годы, когда учился в ГИТИСе. А до этого выступал в оперном театре Варны. Киркоров-старший пел с оркестрами Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Леонида Утесова. Он участвовал в сборных концертах артистов эстрады из соцстран. Причем в Болгарии он практически не работал. Ведущей этих сборников была его жена Виктория, мама Филиппа.

По словам Филиппа, его отец – очень мудрый человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

В прежние времена в репертуаре Киркорова-старшего были песни о советско-болгарской дружбе, в том числе шлягер композитора Эдуарда Колмановского «Алёша». В нынешние – более современный репертуар, например, песня на итальянском языке «Guarda che luna».

Родители будущего поп-короля познакомились в Сочи в 1964-м году. Бедрос выступал на концерте в Летнем театре, а Виктория сидела в зрительном зале. Потом выяснилось, что живут в одной гостинице. Случайно столкнулись в фойе. Она попросила автограф, а он сразу вспомнил красивую девушку в восьмом ряду. И на следующий день сделал ей предложение. А через три месяца они поженились.

Бедроса Киркорова совершено не смущает, что вся страна его знает, как папу Филиппа Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бедрос любит торговать. Он родился в бедной семье сапожника (этнического армянина). В детство продавал фрукты на рынке вместе с родителями. И еще помогал отцу тачать сапоги. Кстати, перед тем как поехать учиться в Москву Бедрос окончил ПТУ в Варне по специальности сапожник-модельер. Но привычка к торговле осталась. Перед концертами, когда здоровье позволяло, Бедрос сидел в фойе за прилавком и продавал мерч: диски, майки, кепки... Чем вызывал удивление у публики и ужасно смущал Филиппа. Но от привычки, воспитанной в детстве, отказаться не мог. Не из жажды наживы, ему нравится сам процесс.

Недавно Бедрос переболел ковидом. Врачи его чудом спасли, было значительное поражение легких. Только на днях он закончил курс реабилитации, чтобы 2 июня отметить юбилей в семейном кругу.

«КП» присоединяется к поздравлениям и желает Бедросу Киркорову здоровья и долголетия.

Знаменитости, у которых родители дожили до солидного возраста

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Долгожительница и мама Игоря Костолевского. Витта Семёновна прожила 101 год. По словам жены Костолевского, благодаря маминому воспитанию Игорь Матвеевич - человек очень домашний и семейный.

Отец Льва Лещенко дожил почти до 100 лет. Он - участник советско-финской войны и Великой Отечественной. Валериан Андреевич Лещенко был полковником пограничных войск. И по воспоминаниям сына, давал маленькому Лёве поиграть своим пистолетом и саблей.

Мама лучшего друга Льва Лещенко - Владимира Винокура прожила 96 лет. Анна Юльевна работала учительницей русского языка и литературы в обычной школе в Курске. На концертах сына она всегда сидела в первом ряду. А после концерта все букеты зрителей он дарил ей. Ни одной женщине Винокур не уделял столько времени и заботы, сколько он уделял своей маме. И никогда не перечил ей – все-таки учительница.

До 96 лет дожил отец Игоря и Вадима Верников – Эмиль Григорьевич. Много лет он был главным режиссёром литературно-драматического вещания. Он выпустил 200 радиопостановок, преподавал в Школе-студии МХАТ.

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