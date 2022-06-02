Жена Зеленского рассказала о военных замашках сына

Президент Украины Владимир Зеленский c женой Еленой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, что их с Владимиром 9-летний сын – "настоящий военный эксперт, который может без остановки говорить о том, какого именно оружия не хватает Украине для полной и безоговорочной победы".

При этом, где находится семья украинского президента – большой вопрос, и прежде всего – для самих украинцев.

Президент Незалежной Владимир Зеленский утверждает, что его родные и близкие находятся на территории Украины.

В свою очередь журналисты то из одной, то из другой страны сообщают, что видели (или даже запечатлели на фото) первую леди Украины.

Впрочем, она и сама в интервью признает, что ее семья «к сожалению, разлучена», но сейчас речь не об этом.

По словам супруги украинского президента, их подрастающий сын стал настоящим военным экспертом, который дает папе советы.

– С моей старшей дочерью всё проще, она уже взрослая. Она всё читает, всё видит и знает, каких побед нам нужно достичь, чтобы завершить конфликт. С сыном всё по-другому, он подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами, – рассказала Зеленская.

Также Елена сообщила, что ее дети сейчас занимаются дистанционно, но она очень надеется, что в сентябре они вернутся к нормальной учебе.