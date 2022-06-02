За дефиле девушек в грязных трусах Третьяковской галерее заплатили тринадцать тысяч рублей

15 мая 2017 года по галерее на Крымском валу прогулялись дамы модельной внешности в запачканном исподнем. Фото: YouTube

Всплыли подробности одного из самых позорных перформансов, проходивших в Третьяковской галерее. Был период, когда на Третьяковку одно за другим валились разнообразные несчастья. Однако акция про девочек в грязных трусах казалось, пробила дно.

15 мая 2017 года по галерее на Крымском валу прогулялись дамы модельной внешности в запачканном исподнем. Девушки деловито разглядывали полотна, вывешенные в зале с картиной Малевича «Черный Квадрат». В самой галерее в тот день никого не было, но видео оказалось размещенным в сети и ответственность за него взял бывший мэр Архангельска Александр Донской, объяснив, что перформанс называется "Манифест номер 2", и цель его - "заставить обывателя поразмышлять о современном искусстве".

После огласки в СМИ все покрутили у виска. Однако вопросы кто, как и почему разрешил это странное действо в галерее - остались.

Обманули руководство Третьяковки

Видимо, слава не давала покоя истинному создателю перформанса. Не так давно о своей причастности к странной акции заявил некто Валерий Переверзев. Этот человек, позиционирующий себя современным художником, более известен как создатель музея Телесных наказаний в столице.

В подкасте "Сережа и микрофон" Переверзев признался, что действо придумал именно он, а Донской всего лишь обратился к нему за помощью, чтобы выиграть спор:

"Он сказал, у меня есть такой чувак мы искусство можем сделать из чего угодно. Ему сказали: как ты сделаешь искусство из грязных трусов? Он позвонил мне, и спросил: ты можешь сделать искусство из грязных трусов? Я сказал: да".

Художник Валерий Переверзев. Фото: YouTube

Первоначально предполагалось вломиться в Третьяковку и снимать происходящее. Однако такой вариант был отвергнут и акцию решили согласовать официально.

"Мы написали сценарий и отправили в Третьяковку. Там было написано: "девушки в нижнем белье, испачканные сзади краской характерного цвета рассматривают полотна Кандинского, Малевича. Они подписали договор, выписали счет тринадцать, что ли, тысяч рублей или около того. Мы оплатили счет через бухгалтерию..."

Стоимость вопроса составила триста тысяч рублей. Сто сорок тысяч досталось автору идеи, остальные деньги ушли на реквизит, оплату услуг галереи и пятнадцати девушек-моделей. Справедливости ради стоит заметить, что "художники" обманули Третьяковку. В заявке было указано, что снимается фильм. Поэтому, увидев, что происходит на самом деле сотрудники галереи выгнали "художников" в шею уже через минуту после старта съемок. Но отснятого материала оказалось достаточно и для хайпа и для того чтобы Донской выгнал спор. Наградой победителю было выступление в качестве спикера на модной образовательной платформе, обычная стоимость выступлений на которой два с половиной миллиона рублей.

"Все абсолютно признали, что это искусство", - с гордостью подчеркнул Переверзев. Свое творение он назвал "Манифестом два", поскольку "Манифестом один" был "Черный квадрат" Малевича.

Примечательно, что в настоящее время фриковатый Переверзев занимается съемками фильма "Брат-3". В съемках задействованы братья "Электроники", рэпер Птаха, а также американский актер Костас Мэндилор, известный по серии фильмов «Пила» и брат Джулии Робертс актер Эрик Робертс.

После выхода первого тизера на автора вылилась волна негодования от поклонников дилогии Алексея Балабанова. Но Переверзев оправдывается тем, что название придумал не он.

- Инвестор посмотрел и сказал: слушай, это же чистая братовщина! Я дам тебе деньги, если ты назовешь фильм «Брат-3», - вспоминает режиссер. – Так в итоге и решили поступить.

В многочисленных интервью режиссер нахваливает свою работу и называет ее "настоящим искусством". Учитывая то, что ранее автор называл "настоящим искусством" свою акцию с нижним бельем в Третьяковке, то примерно понятно, чего ожидать от нового фильма.