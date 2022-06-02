Отметьте молодость: Росмолодёжь совместно с региональными органами власти организуют по всей стране крупные фестивали ко Дню молодёжи

Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф.

«На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса - это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда» – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Каждый фестиваль включит девять тематических зон: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, найти новых друзей, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтёра (в том числе, площадки фестивалей позволят передать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и вынужденных переселенцев). Пространства фестивалей будут наполнены активностями от федеральных и региональных партнёров – общественных и волонтёрских организаций, госкорпораций, бизнеса и СМИ. Так, гости смогут посетить лекции и мастер-классы от спикеров Российского общества «Знание», попробовать себя в роли авторов, редакторов, ведущих подкастов и видеоисторий в мобильных студиях медиагруппы «Комсомольская правда» «Алый парус», пройти профориентационное тестирование от «Волонтёров-медиков», сняться в клипе «Гимна молодости» от «Большой перемены», а на интерактивном стенде программы «Профессионалитет» участники фестиваля смогут примерить «умную» каску, и, ответив на несколько вопросов, получить рекомендацию по выбору направления для профессии мечты в одном из приоритетных направлений экономики. Узнать, как принять участие в конкурсах и проектах Росмолодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Прямо на фестивалях ряд крупных отраслевых компаний проведут конкурсы стажировок и летних практик, а лучшие претенденты в дальнейшем смогут претендовать на вакансию от компании мечты. Программы фестивалей в каждом городе представлены на сайте деньмолодёжи2022.рф.

Ярким завершением фестивалей ко Дню молодёжи станут выступления известных артистов. Среди хедлайнеров мероприятий – Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.

Выступить на фестивале смогут также начинающие артисты – музыканты, поэты, танцоры. На сайте деньмолодёжи2022.рф запущен приём заявок на «открытый микрофон». Подать заявку на участие можно до 19 июня. Прошедшие предварительный отбор творцы выступят на главных сценах фестивалей. Также на мероприятиях будет организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: заявиться на него также можно на сайте проекта до 19 июня, а в день проведения фестивалей лучшие смогут представить свои товары большой аудитории.

Почувствовать атмосферу наступающего праздника из любой точки страны можно будет благодаря единой трансляции – онлайн-марафон в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.

Напомним, что вход на фестивали осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф.

Организаторами фестивалей ко Дню молодёжи – 2022 выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнёрами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK. Официальный авиаперевозчик – ПАО «Аэрофлот».

Программными партнёрами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», ТТО АМИК и Международный союз КВН, АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.

Информационные партнёры Дня молодёжи – 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU.TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента.ру», Коммуникационная группа LBL и группа компаний Russ Outdoor.