Горный лев сорвал экзамены в школе в Калифорнии

Накануне в среднюю школу Пескадеро в Калифорнии пожаловал горный лев Фото: Shutterstock

Накануне в среднюю школу Пескадеро в Калифорнии пожаловал горный лев. Его в одном из кабинетов в восемь утра перед началом занятий обнаружили сотрудники службы безопасности. Доподлинно не известно, как он очутился внутри. Возможно, успел проскочить в открытые двери за сотрудником или учеником, - сообщает NBCnews.

Из-за нового ученика в некоторых классах пришлось отменить занятия, а у старшеклассников - экзамены. У восьмиклассников из-за незваного гостя перенесли выпускной.

В школу хотели вызывать маму горного льва, но не знали где ее искать. Пришлось вызывать специалистов местного департамента рыбы и дикой природы. Дикую кошку до их приезда заперли в одной из аудиторий. Лишь во второй половине дня животное усыпили и увезли.

«Мы использовали транквилизаторную винтовку с дротиком, чтобы ввести смесь наркотиков в животное через дротик, и она прошла плавно, без проблем», — прокомментировал Джон Краузе из Fish and Wildlife.

Как выяснили ветеринары, львенку от шести до восьми месяцев, у него сильно истощение и сломан зуб, из-за чего животное испытывает проблемы с употреблением пищи. Молодого хищника доставили в зоопарк Окленда. Говорят, что он слишком молод, чтобы выжить самостоятельно. Сейчас его пытаются откормить.