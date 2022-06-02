Африканцы в Демократической Республике Конго вышли на митинг с портретами Путина

Военно-техническое сотрудничество с Москвой буквально за пару лет помогло укрепить безопасность в Центральноафриканской Республике и Мали.

Вслед за пророссийскими митингами в Мали, свидетелями которых был корреспондент kp.ru, — похожие демонстрации состоялись и в Демократической Республике Конго.

ДРК — вторая страна Африки по территории и четвёртая по населению: свыше 120 млн человек. И, увы, страдающая от тех же бед, что и соседи. В отдалённых районах — центральная власть зачастую носит номинальный характер, зато пошаливают всевозможные сепаратисты и террористы-сторонники ИГИЛ (запрещённая в РФ и других странах мира экстремистская организация — прим. ред.).

Есть и другие боевые группы, завязанные не на международных исламистов, а не внутриафриканские заморочки. Конкретно в ДРК, в джунглях на диком востоке республики, нынешней весной подняли голову повстанцы из организации под названием М23. Эта область граничит с близлежащей страной, Руандой, к которой и мечтают присоединиться лидеры группировки. По крайней мере, так утверждают официальные лица Республики Конго, обвиняя соседей в поддержке мятежников.

В свою очередь, Руанда упрекает ДРК в помощи другой местной группировке под пафосным названием «Демократические силы освобождения Руанды». На деле это — вооружённые радикалы, причастные к геноциду руандийцев в 1994 году. И орудуют они там же, в лесах на востоке Конго.

В общем, у простого человека тут голова идёт кругом. А люди продолжают гибнуть в ежедневных стычках. Неудивительно, что жители ДРК на днях вышли на митинг с российским флагом под лозунгом: «Путин, приди и защити конголезцев!».

Россия для них — последняя надежда. Ни международные организации, ни бывшая метрополия (ДРК некогда была колонией Бельгии) не помогают. А иные игроки и вовсе предпочитают вместо наведения порядка наживаться на коррупционных схемах в мутной воде реки Конго.

Тогда как военно-техническое сотрудничество с Москвой буквально за пару лет помогло укрепить безопасность в Центральноафриканской Республике и Мали. Что, разумеется, не осталось незамеченным в других странах.

— Здесь, в Африке, Путин весьма популярен — как единственный человек, способный противостоять глобальной гегемонии США и их сателлитов, — говорит в беседе с kp.ru руандийский журналист по имени Хатангимана.

Впрочем, одно дело — наблюдать за внезапно проснувшейся русофилией африканцев, и совсем другое — действительно заходить и включаться в тамошние дела. Это может стать не меньшим вызовом для России, чем Сирия, где мы занимаемся мирным урегулированием уже семь лет. Но и альтернативы тоже нет. Запад пытается удушить нас санкциями, и единственный выход — играть асимметрично, умножая количество союзников в других регионах.