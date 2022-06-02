Минобороны показало расчеты, которые заметят старт американских ракет над Донбассом. Мимо них даже муха не пролетит

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры выхода на боевое дежурство заступили подразделения радиолокационной станции ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит», что отныне осуществляет контроль воздушной обстановки на Украине в радиусе нескольких сотен километров.

На мониторах командного пункта появляется объект. Операторы безошибочно определяют вражеский Bayraktar TB2. Пусковым установкам в дистанционном режиме дается команда – Пуск! И ракеты уходят в заданный квадрат.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ходе специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил России от средств воздушного нападения.

«ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» предназначена для поражения современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, в т.ч. при воздействии интенсивных активных и пассивных помех. С-300ПМ2 является глубоко модернизированным образцом систем ПВО С-300», - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что С-300ПМ2 «Фаворит» превосходит предшествующие версии по дальности обнаружения и уничтожения целей. Также «Фаворит» способен одновременно осуществлять наведение и обстрел большего числа летательных аппаратов.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что в «ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности (HIMARS с ракетами дальностью действия до 80 километров, что летят на предельно низких высотах), с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города».

Как стало известно kp.ru, мощные радиолокационные станции ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» дополнят и усилят сеть обнаружения запусков ракет, которая выстроена подразделениями с ЗРК «Тор» и комплексами ПВО «Панцирь-С1», которые ведут контроль за воздушной обстановкой на Украине. Теперь мимо них даже муха не пролетит!

Военнослужащие говорят, что в новых кабинах комплекса ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» нести дежурство стало удобнее.

«В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до 6 целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет», - рассказал журналистам об особенностях «Фаворита» командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители Главного управления Связи Вооруженных сил Российской Федерации доставили в Луганский детский дом призы, выигранные военнослужащими в ходе телеигры капитал-шоу «Поле Чудес» в канун Дня Победы.

Встретили гостей хлебом с солью. Воспитанники Луганского детского дома в знак благодарности подготовили увлекательную концертную программу, в ходе которой был подарен главный приз – ключи от нового автомобиля выигранного военнослужащей с Сахалина Натальей Ткаченко.

«Сегодня в нашем заведении настоящий праздник, эмоции переполняют. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации передало нам весь призовой фонд программы «Поле чудес», которая состоялась в канун великого праздника Дня Победы. Такой сюрприз, мы просто не ожидали, спасибо огромное!»

Ответом на оказанное внимание стало написание писем. А совсем юные воспитанники детского дома выразили свою благодарность российским детям в виде красочных рисунков, которые будут переданы адресатам офицерами Главного управления связи вооруженных сил России.

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