Сын члена парламента Великобритании Бена Гранта убил на Донбассе чеченца Адама Бисултанова

Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать огнем своих боевых товарищей. При очередном попадании в бронетранспортер из гранатомета военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Очень плохая новость для иностранных наемников на Украине. В бою с иностранными наемниками из Великобритании и США на Донбассе погиб командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сержант Адам Бисултанов. Погиб чеченец, как герой, спасая своих товарищей.

«С 24 февраля 2022 года сержант Адам Бисултанов принимал участие в специальной военной операции на Украине. 26 мая около 9 часов утра росгвардейцами была обнаружена группа противника. Завязался бой. Действуя в составе усиленной тактической группы Рогвардии, сержант Бисултанов выполнял задачи по прикрытию личного состава. В ходе огневой поддержки бронетранспортер, в котором он находился, получил три попадания из гранатомета и был подбит», - говорится в наградном документе.

Несмотря на множественные ранения, росгвардеец продолжал прикрывать огнем своих боевых товарищей. При очередном попадании в бронетранспортер из гранатомета военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

- Позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в «The Daily Telegraph». Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видеозаписи хорошо слышно, как обсуждают нападение между собой уже установленные следствием граждане Великобритании.

Следственный комитет России уже занимается этим уголовным делом. В нем проходит Бен Грант, который является сыном британского парламентария от консерваторов Хелен Грант - советницы Бориса Джонсона. По имеющимся у британских СМИ данным, 30-летний морской пехотинец Бен Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине.

Позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в «The Daily Telegraph».

По данным британских СМИ Бен Грант имел пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты в Афганистане и решил таким образом подзаработать. Но оказалось, что на Украине воевать сложнее: он признался журналисту во Львове, что струсил и бежал с поля боя, который произошел под Харьковом. На кадрах с камеры Бен Гранта можно увидеть, что его группа обстреливает из кустов российскую бронетехнику, а потом убегает.

Но бегать ему теперь придется всю оставшуюся жизнь.

Известно, что Адам Бисултанов родился в селе Гвардейское Надтеречного района Чеченской Республики. Там, где принцип кровной мести или вендетты совсем не пустые слова. Достаточно вспомнить историю Виталия Калоева из Осетии, который в 2004 году нашел и зарезал в Швейцарии авиадиспетчера Петера Нильсен, которого считал виновным в гибели его двоих детей в авиакатастрофе, что произошла 1 июля 2002 года.

О погибшем сержанте Росгвардии известно не много: службу по контракту в войсках национальной гвардии проходил с 2012 года. За проявленные мужество и героизм командование ходатайствовало о представлении сержанта Бисултанова Адама Солтаевича к награждению орденом Мужества посмертно.

КСТАТИ

Отметим, что граждане России, где пока отменена смертная казнь, предлагают судить иностранных наемников на Украине в ДНР и ЛНР, где можно расстреливать военных преступников.

О том, что в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь заявил глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

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