Названы пять вредных для талии привычек из детства

2 июня отмечается День здорового питания и отказов от излишеств в еде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2 июня отмечается День здорового питания и отказов от излишеств в еде. Кажется, все уже давно знают, что нужно есть больше овощей и меньше жирного. Тем не менее, привычки россиян меняются медленно. Но все же меняются.

ЕСТЬ СТАЛИ ЗДОРОВЕЕ

Как пишет пресс-служба Роспотребнадзора, по данным опроса «Ромир», более 60% населения относят себя к группам, поддерживающим принципы правильного питания и здоровый образ жизни в целом. За несколько лет многие изменили свое питание в сторону здорового. И считают, что нужно ограничить рекламу фастфуда и вредных продуктов по ТВ и в других СМИ.

«Жители России стали осознавать роль здорового питания в улучшении самочувствия и укрепления иммунитета, а также то, что несбалансированный рацион и употребление фастфуда негативно влияют на здоровье», - пишет Роспотребнадзор.

И это радует, потому что фастфуд, по мнению врачей-гастроэнтерологов, вызывает большинство проблем желудочно-кишечного тракта, включая панкреатит, гастрит, язву желудка и 12-перстной кишки.

5 ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ИЗ ДЕТСТВА

Казалось бы все просто — больше двигайся, ешь здоровые продукты и будет организму счастье. Но не все так уж однозначно. Наш постоянный эксперт диетолог Людмила Денисенко считает, что вся наша любовь к булочкам — родом из детства:

- Пищевые пристрастия закладываются в большинстве случаев внутриутробно. Уже доказано, что если мама во время беременности ела «за двоих», предпочитая булки-плюшки и сладкий чай, то с огромной вероятностью вы тоже будете всю жизнь любить сладкое. Да и лишний вес у малыша может быть уже с рождения. За другие пищевые привычки можно сказать «спасибо» не только родителям, но и детскому саду, бабушкам-дедушкам. Ведь то, как вы едите сейчас – это отголоски вашего детского питания. И вот эти «вредные» привычки, родом из детства, очень сложно перевоспитать. Но возможно, если вы поймете, что же делаете неправильно и что вас толкает к этому. Вот основные вредные установки:

1. «Ешь быстрее, что ты спишь над тарелкой!»

Часто так подгоняли в детстве в садиках или даже родители, когда опаздывали. Вот мы и привыкли глотать огромными кусками, почти не прожевывая.

- Чаще всего те, кто быстро ест, и съедает больше остальных, - говорит Людмила Денисенко. - Попробуйте «притормозить», расслабиться и посвятить каждому приему пищи больше времени. Тогда сигнал в мозг: «Я сыт!» совпадет с последним кусочком того, что вы себе позволили.

Превратите каждый прием пищи в маленькое застолье: красивая тарелка, нож и вилка. Отрезайте еду маленькими кусочками. Так получится есть медленнее. Да и ощущение праздника тоже добавит еде приятный вкус.

2. «Не встанешь из-за стола, пока все не съешь!»

Кошмар советских детских садов. Сколько было пролито слез над тарелкой с манной кашей с противными комочками.... Вот так и закладывалось насильственное переедание, щедро сдобренное чувством вины.

Банальный призыв диетологов «выходить из-за стола с легким чувством голода» должен в этом случае помочь. Ведь это правильный призыв! Еще один вариант «самопомощи»: берите маленькую тарелку, ведь в нее поместится только половина порции. Зато вы все доедите и встанете из-за стола слегка голодным.

3. «Ах, моя умница, держи конфетку!» или «Не плачь, солнышко, возьми конфетку...»

Очень часто сладкое — это якорь, который возвращает нас в беззаботность, защищенность, домашний уют детства. Проанализируйте, когда вас больше тянет на сладкое: когда вы чем-то расстроены и не удовлетворены? Или, наоборот, счастливы и радостны, и пытаетесь вкусовыми ощущениями зафиксировать в мозге это состояние?

Тяга к сладкому — это отдельная тема. Но все же, если коротко: не ругайте себя за то, что хочется взять кусочек шоколада. Главное, что не целую коробку.

- Никогда не пытайтесь «дрессировать» себя - мол, я лучше съем морковку или яблоко вместо конфеты, - предупреждает Людмила Денисенко. - После всего «полезного» вы все равно съедите эту конфету, а возможно, не одну, ругая себя за отсутствие силы воли. Захотели сладкого - выпейте пол-литра воды, если через 10-15 минут желание не исчезло - съешьте эту конфету, но медленно, получая удовольствие от каждого малюсенького кусочка!

4. «Суп с хлебом, котлетка с хлебом. И компот!»

До сих пор все едите с хлебом, ведь бабушка говорила — нельзя выбрасывать хлеб, нужно съесть до конца! Дети войны, для них каждый кусочек хлеба был драгоценностью. Эту мысль они вбили и в наши головы.

Перестраивать свои пищевые привычки сложно, но это возможно. Просто попробуйте еду без хлеба. Вы удивитесь, но она может быть вкусной и без добавок. А хлеб оставьте для утреннего бутерброда. Поверьте: если не есть его часто, он станет только вкуснее.

5. В детстве — застолье под телевизор, сейчас — под планшет.

Привыкли есть под телевизор или под телефон-планшет? Вспомните: как часто раньше ваша семья собиралась за столом, а фоном бубнил «ящик»?

Эта привычка у многих осталась и сейчас. Но совмещая еду и гаджет, мы семимильными шагами идем к перееданию. Бездумное поглощение пищи не принесет пользы.

- Мы начинаем есть не только, когда кладем первый кусочек в рот, - говорит диетолог. - А даже подумав о предстоящем приеме пищи. Мозг уже представляет блюдо, в желудке начинает вырабатываться желудочный сок. А потом приносят еду, вы ее видите, вдыхаете запах... Увы, от всего этого отвлекают гаджеты. Что вы видите-нюхаете-пробуете, уткнувшись в газету-экран-монитор? Ваш организм не чувствует, не понимает, не получает удовольствия, мозг занят другим. И через какое-то время вы даже не вспомните, что совсем недавно ели! И ноги снова поведут вас на кухню за очередной порцией чего-нибудь.

Так что пусть еда будет наслаждением, а гаджеты подождут!