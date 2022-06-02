Новый удар для Красного Диора: с тяжелобольного Вячеслава Зайцева снова требуют деньги

Вячеслав Зайцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дом моды Вячеслава Зайцева последние годы переживал не лучшие времена: недуг модельера (он страдает болезнью Паркинсона), разборки руководителей, продажа площадей, а также бесконечные суды с чиновниками и бывшими сотрудниками - все это подкосило некогда успешное предприятие.

Вот и очередной суд со столичными властями, а именно, департаментом городского имущества, как выяснил сайт kp.ru, закончился для Вячеслава Зайцева проигрышем. В начале апреля чиновники подали иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Дома моды 4 млн 293 тысячи рублей - пени за несвоевременное внесение арендных платежей. Это очередной раунд в долгоиграющих разбирательствах: ранее власти требовали с Зайцева 58 млн рублей за аренду, но отсудили только 19,4 млн. И на этот раз выплату снова уменьшили: теперь Вячеслав Зайцев должен заплатить вместо 4 млн просрочки 634 тысячи рублей. А кроме того, еще 44 тысячи - госпошлина в федеральный бюджет. Таким образом, общая проигранная сумма составила около 700 тысяч.

Между тем, 84-летний кутюрье решил возродить производство и, несмотря на болезнь, вновь встать у руля своего детища. В этом году Дому моды исполняется 40 лет, и юбилей должен стать началом нового пути.

- Назрели перемены. На повестке дня будет досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров, - сообщил Зайцев в эксклюзивном интервью kp.ru в январе этого года. - Я полон сил и энергии и возвращаюсь на пост генерального директора. Уже в ближайшее время сам начну вести прием клиентов.

Старт у детища Красного Диора неплохой: в прошлом году, согласно бухгалтерской отчетности в ЕГРЮЛ, Дом моды принес 64 млн рублей чистой прибыли, наконец выбравшись из убытков.