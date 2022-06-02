В Москве нашли похищенного 12 лет назад ребенка

Разлученные в 3-летнем возрасте близнецы Саша и Гриша. Фото: СОЦСЕТИ

Недавно в один из МФЦ Москвы пришла пожилая женщина под руку с ребенком. Бабушка передала оператору документы подростка, объяснив, что ее внуку Саше* уже 14 лет и мальчику пора получать паспорт гражданина РФ. Сотрудница МФЦ стала вносить данные ребенка в базу, когда на экране всплыло тревожное уведомление: мальчик находится в федеральном розыске. Проверив все несколько раз, женщина убедилась, что ошибки быть не может.

Сотрудница МФЦ попросила бабушку с внуком немного подождать, а сама побежала срочно вызывать полицию. Прибывшие оперативники установили личность ребенка. Им оказался 14-летний Александр К., пропавший около 12 лет назад. Полицейские сопроводили пожилую женщину и ребенка в отдел полиции, где следователи стали разбираться в этой истории.

«В отдел полиции был доставлен несовершеннолетний Александр К. 2007 года рождения, находящийся в федеральном розыске как без вести пропавший. Розыскное дело на ребенка было начато еще в 2010 году, когда мальчику было всего 3 года. Тогда в полицию обратилась мать ребенка, заявившая, что одного из ее сыновей-близнецов похитил родной отец. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ - Похищение человека. Все это время ребенок находился в розыске», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что семейная драма началась еще в 2007 году, когда на свет появились братья-близнецы Саша и Гриша*. Мальчики родились в один день, но с очень разным состоянием здоровья. Гриша оказался очень болен, в последствии врачи диагностировали ему ДЦП. Саша же родился относительно здоровым ребенком без каких-либо серьезных отклонений здоровья.

Рождение сына с тяжелым диагнозом очень испугало отца детей, Антона К. Мужчина сразу ушел из семьи, оставив жену Любовь одну с двумя детьми. Спустя несколько месяцев мужчина все-таки решил проявить участие в заботе о детях: он стал периодически навещать жену и малышей, однако внимание уделял только здоровому ребенку, полностью игнорируя существование второго сына.

Так прошло почти 3 года. В конце 2010 года Антон как обычно приехал в гости к жене Любови и детям. Мужчина взял «любимого» сына Сашу на прогулку, оставив супругу дома с болеющим Гришей. Спустя несколько часов Антон позвонил супруге и заявил, что в настоящий момент он прошел с сыном паспортный контроль и увозит ребенка на несколько месяцев в другую страну. После этого женщина не видела своего сына почти 12 лет.

«В тот день, когда муж увез Сашу - я сразу же обратилась в полицию, написала заявление о похищении. Однако оперативники объяснили мне, что сейчас сделать толком ничего не могут, ведь ребенка забрал родной отец. Полицейские завели розыскное дело и порекомендовали мне развестись с мужем и лишить его родительских прав через суд. Только тогда, по закону, они могут возбудить уголовное дело и объявить Сашу в федеральный розыск. Так я и поступила. Все документы были готовы к 2013 году, тогда полицейские возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ - Похищение человека», - поделилась подробностями семейной драмы в своих социальных сетях мама пропавшего мальчика.

Вместе с тем, мама мальчика Любовь неоднократно обращалась за помощью к журналистам, а также в различные телепередачи, помогающие находить пропавших без вести людей. Ребенка искали по всей России, но безуспешно и вот почему: оказалось, что отец увез сына в Минск, где они и жили все эти 12 лет.

«Сколько я себя помню, я всю жизнь жил с папой в Беларуси, в городе Минск. Я знал, что у меня есть мама и брат-близнец в Москве, но их я совсем не помню. Мы всегда жили только с папой, иногда к нам в гости приезжала бабушка (мать отца ребенка - прим. ред.) Она помогала папе по хозяйству и готовила еду. Я ходил в школу и гулял с друзьями во дворе. В начале 2022 года бабушка забрала меня и мы приехали в Москву, чтобы я получил паспорт гражданина РФ», - рассказал подробности своей жизни Паша в разговоре с оперативниками.

По словам ребенка, каких-либо противоправных действий в его отношении не совершалось. В настоящий момент полиция проводит проверку и разбирается в сложной семейной ситуации.

«Я 12 лет не знала жив ли вообще мой сын! Его отец полностью оборвал между нами какую-либо связь! Мы писали во все инстанции, искали везде, обращались в передачи, но все бестолку. И вдруг мне звонят, сообщают, что Саша нашелся! Это такое счастье! Я сразу бросилась туда, в отдел. Мы попробовали общаться, но Саша меня совсем не знает и не помнит, даже боится. Я решила не давить и не травмировать ребенка еще сильнее. Согласилась, чтобы пока он пожил в центре помощи семьи, где ему оказывают психологическую помощь специалисты. Сейчас навещаю его каждый день, потихоньку общение налаживается», - рассказала Любовь в разговоре с KP.RU.

* - имена изменены