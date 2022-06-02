Росгвардейцы задержали в Запорожской области украинского вора в законе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета. Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности СБУ.

Пресс-служба Росгвардии не сообщает персональные данные задержанного. Однако, известно, что задержанный криминальный авторитет уже не первый. Дело в том, после того, как в 2019 году президент России Владимир Путин принял закон предполагающий уголовную ответственность за принадлежность к криминальным структурам, многие воры в законе сбежали на Украину.

Весной прошлого года Зеленский был вынужден также объявить войну криминальным авторитетам, но в ней победила украинская коррупция.

Сейчас украинские криминальные авторитеты курируют шайки мародеров, продавцов наркотиков и оружия. Многим придется иметь дело с российскими военными комендатурами и следствием: они просто не могут выехать в Европу, так как более 500 украинских воров в законе находятся в уголовном розыске Украины.

Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности в Херсонской и Запорожской областях. Подразделениями Росгвардии из незаконного оборота изъято 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тысяч боеприпасов, порядка 80 снарядов и более 40 гранат.