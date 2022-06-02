Если на прилавке пусто, то полюбишь и робусту: Какие сорта кофе могут исчезнуть в России и что будет с ценами

Если бы кофе регистрировался сейчас в соцсетях, то в личном статусе указал бы: «все сложно». И вот почему. Фото: Shutterstock

Если бы кофе регистрировался сейчас в соцсетях, то в личном статусе указал бы: «все сложно». И вот почему.

На днях иностранные эксперты заявили, что спрос на кофе снизился. В основном из-за значительного сокращения его поставок на Украину и в Россию. А это значит, что цены будут снижаться!

Но только не у нас. Может, сами зерна и подешевеют, но доставлять кофе в Россию стало дороже в несколько раз. Поэтому цены на прилавках только вырастут.

И еще одна новость - из-за сложностей с доставкой кофе из Южной Америки привычной арабики в России будет меньше. Зато другого сорта - робусты - хватит всем.

Но что все это значит? Хватит ли всем хорошего кофе? И что будет дальше?

ДОЛГАЯ ДОРОГА В РОССИЮ

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что российская ситуация с кофе сейчас напряженная. Главная причина - закрытие поставок через Европу

- Началось оно еще во время пандемии, когда закрывались порты, блокировались контейнеры, - говорит Чантурия. – И стоимость перевозок выросла в три раза. Нынешняя ситуация прибавила свои существенные нюансы. Многие крупные международные логистические операторы отказались ввозить грузы в Россию. Например, крупнейшая компания Maersk, контролирующая практически весь мировой рынок, не пускает к нам свои суда, не дает контейнеры под наш груз. Плюс европейские транспортные коридоры ограничили пропуск товаров для России. Так, направления через Прибалтику, Финляндию оказались сильно ограниченными.

Из-за всех этих проблем арабика из Бразилии помахала нам ручкой - будем надеяться, что временно.

Теперь поставщики ищут альтернативные пути. Это перевозка наземным транспортом, доставка через порты Дальнего Востока, Китай и Турцию.

- И есть еще один маршрут, который пока не проработан в деталях, - дополняет Рамаз Чантурия, - через Иран с побережья Индийского океана.

Все это значительно удорожает логистику. Если раньше доставка одного контейнера с кофе или другим товаром стоила 2,5-3 тысячи долларов, то сейчас 15 тысяч.

Теперь вся надежда на Юго-Восточную Азию, говорят эксперты. На Вьетнам, Индонезию, Индию. Но оттуда в Россию пойдет, в основном, робуста. Она, кстати, по цене немного дешевле арабики.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РОБУСТА ОТ АРАБИКИ

Вот что пишут на сайтах кофейных компаний: «Главное достоинство робусты - это ее бодрящий эффект, содержание кофеина в ней в 2 раза больше, чем в арабике. По вкусу и аромату этот вид намного беднее арабики, но любителю взбодриться с утра после чашечки кофе, без робусты не обойтись».

Если говорить проще, то арабика – это небольшая кислинка во вкусе кофе, а робуста – горечь. Поэтому она не пользуется таким спросом как арабика, на которую приходится 70% мирового потребления, а на робусту – 20. Остальные 10% занимают иные сорта кофе.

КСТАТИ

Кто же все-таки ушел...

По официальным заявлениям, из России ушли три иностранные «кофейные» компании: итальянская Lavazza, финская Paulig и американская сеть кофеен Старбакс. Но никакой драмы в их уходе нет.

- Lavazza, несмотря на раскрученность, не занимала лидирующего положения на российском рынке кофе, - объясняет Чантурия. – Это 100-процентный импортный продукт, который завозился к нам в готовом виде. Финский бренд Paulig производился в Тверской области. Финны недавно продали это производство нашему бренду Milagro. Так что весь объем их кофе останется в России. Старбакс тоже не был лидером. Просто одна из сетей кофеен.

...и с кем останемся

75-80% российского рынка кофе занимают отечественные предприятия. Они получают сырье из-за границы, обжаривают его и отправляют на продажу.

- Последние пару месяцев перебоев с кофе не было, потому что были складские запасы, - говорит Рамаз Чантурия. - Но лето предстоит сложное. Во-первых, альтернативные маршруты пока на полную мощность не заработали и доставка кофе выросла по времени в два раза. Раньше груз шел 35-40 дней, а теперь 90. Во-вторых, Евразийская экономическая комиссия приняла решение снизить таможенные ставки на ввоз обжаренного кофе с 10% до нуля. Раньше беспошлинно ввозился только зеленый кофе. Благодаря этому и была построена вся кофейная индустрия в России.

А теперь все виды кофе по нулям. К чему это может привести? По словам эксперта, теперь готового начнут ввозить больше и это скажется на российских производствах — потеряют деньги и предприятия, и люди, которые там работают.

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