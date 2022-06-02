Леонид Слуцкий: России хватит сил восстановить Донбасс. Будет тяжело, но все получится

Леонид Слуцкий заявил, что Россия справится с задачей восстановления Донбасса. Фото: Евгения ГУСЕВА

У России хватит сил на восстановление Донбасса. Об этом по итогам поездки в регион сообщил лидер партии ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий на Радио «Комсомольская правда». Его слова цитирует kp.ru.

Слуцкий назвал восстановление Донбасса важной и первоочередной задачей. Он отметил, что это нелегкая задача, но Россия справится с ней. В первую очередь успех зависит от людей, которым непосредственно поручен этот проект, подчеркнул Леонид Слуцкий.

«Сейчас этим занимается вице-премьер Хуснуллин Марат Шакирзянович, он по стопам моего учителя Владимира Иосифовича Ресина долгие годы возглавлял строительный комплекс Москвы, был вице-премьером также, но правительства Москвы. Большая умница, сильный, профессиональный человек. Так что все обязательно получится. Будет тяжело, но получится, вне всякого сомнения. У России все получится», - сказал он.

Слуцкий рассказал, что регулярно лично посещает Донбасс, потому что там живут нуждающиеся в поддержке люди.

«Я туда мчался много раз за последние годы. Я поддерживаю донецкий травматологический центр, его легендарное детское отделение, я поддерживаю многие другие лечебные учреждения, теперь и ожоговый центр», - рассказал он.

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