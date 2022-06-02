«Юрка задохнулся от удовольствия»: Родители требуют запретить скандальную книгу о геях-пионерах

Сюжет романа незамысловат: в 1986-м в пионерлагере в Харьковской области познакомились образцовый студент и школьник-разгильдяй

Опус под названием «Лето в пионерском галстуке» написали никому ранее не известные Катерина Сильванова и Елена Малисова. В книге вожатый и пионер любят друг друга, и все бы ничего, но оба – одного пола, а авторы смакуют чувственные сцены, как набоковская Лолита леденец. За несколько недель роман разлетелся тысячными тиражами, его активно продают в книжных магазинах и через интернет. Такой вот подарок к 100-летию пионерии. «Комсомолка» разбиралась, у кого подгорело от давно отгоревших пионерских костров.

ЛВПГ И ОЧМЛ

Сюжет романа незамысловат: в 1986-м в пионерлагере в Харьковской области познакомились образцовый студент и школьник-разгильдяй. Влюбились, все смену томились и «задыхались от удовольствия». Потом разъехались по домам и встретились снова спустя 20 лет.

Эксперты учат, как отличить порно от «нормального произведения»: в порно сюжет вторичен, он служит демонстрации «сцен». Мы не эксперты, но самостоятельным сюжетом действо книги можно назвать с натяжкой.

Книжка известна и под другим названием - ЛВПГ (аббревиатура от «Лето в пионерском галстуке»). Вроде как язык сломаешь. А вроде и что-то знакомое: напоминает ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры), как говорится, до степени смешения. Но – не подкопаешься. Тонко.

Хотя на названии тонкость и заканчивается. Книга проста и прямолинейна, как кондовый паровоз, увозящий героев в голубое будущее. Педофилия и однополая любовь представлены под видом светлой и прекрасной первой любви, которой не дают раскрыться ужасная советская действительность и коммунистические устои. Чтобы у читателя не возникало сомнения, как читать и понимать, вот что сказано в аннотации: «Эта история о том, что в СССР не все было гладко, правильно и безлико. Что были переживания, страсти, влечения и чувства, которые не вписывались в рамки морали на пути к «светлому будущему». И что это будущее оказалось не таким уж и светлым».

Появись это произведение в 1986 году, было бы хоть о чем поговорить. Мол, смело, свежо, хотя и спорно. Тут уже и не смело (какая смелось, все все видели), и не свежо, да и не спорно, а топорно.

КТО ЭТО НАПИСАЛ

Катерина и Елена (в узком кругу Редис и Медведь) много о себе успели рассказать в интервью. Одна родилась в 1986 году в Москве, вторая — в 1992-м в Харькове. Катерина работает управляющей розничным магазином, Елена — в IT-сфере. Сошлись на почве увлечения писательством. Сюжет о любви пионеров придумали, а, чтобы передать атмосферу советской эпохи, которую они сами не видели, «сломали голову и себе и своим близким, заставляя вспомнить, во что и как они играли в детстве и как хулиганили».

Связаны ли девушки более близкими отношениями? Вопрос, не имеющий отношения к произведению, но все равно интересно, особенно, если произведение не вызывает особых вопросов. Молчат. Но намекают. «Уровень искренности между соавторами порой даже выше, чем в личных отношениях или в работе с психологом, - признавалась Катерина. - Это странно, иногда стыдно и даже немного страшновато. Не зря я часто говорю, что предложение быть соавторами — это как предложение руки и сердца».

КТО ЭТО ИЗДАЛ

Московское книжное издательство Popcorn Books о себе сообщает: «Мы издаем захватывающие художественные книги для молодежи, которые затрагивают «неудобные» темы: самоидентификация, проблемы расизма и сексизма, отношение к собственному телу, психические расстройства и т.п.» Рядом с названием указывают маркировку 18+. Книг, судя по сайту, издали не один десяток. Из свеженького - «Руководство джентльмена по пороку и добродетели».

На страничке во «ВКонтакте» издатели рекламируют скорый выход второй части «Лета» под названием «О чем молчит Ласточка», или ОЧМЛ. Докладывают об итогах конкурса среди подписчиков на лучшее название третьей части и напоминают о бешеном успехе первой.

А успех есть. Тираж «Лета» - 200 тысяч плюс 35 тысяч электронных продаж! Продают почти на всех топовых площадках по цене от 500 до 1300 рублей. Аудиоверсию тоже записали - текст читает популярный актер-красавчик Сергей Горошко, известный по роли Сергея Разумовского в фильме «Майор Гром. Чумовой доктор».

Захват аудитории ведется мощно и профессионально. Запущен промо-ролик, соцсети пестрят узнаваемыми хештегами. Отдельным трендом стали видео со школьницами, которые демонстративно льют слезы над книгой, а также фотосессии в образах героев романа. Восторженные рецензии, призывы покупать футболки и сумки с теми самыми четырьмя буквами, стикеры с цитатами из книги... Майка - 1900 рублей, набор мерчей - 1600. Доставка - завтра!

«СЖЕГ БЫ ЭТУ КОНТОРУ!»

Итак, народ покупает. Зачем – вопрос к социальным психологам. Есть, конечно, «идейные», да вряд ли их много (чай не марксизм-ленинизм, идея-то одноклеточная). Большинство – как большинство. Все покупают, и я покупаю. А то получается, я отставший какой-то. А некоторые, как это вообще принято в России, берут, чтобы позлиться, возмутиться, плюнуть, и написать гневный отзыв.

«Кто из родителей готов подселить на недельку к своему сыну двух реальных геев? Кто из вас разрешит геям в ваше отсутствие часами обсуждать наедине с вашим сыном свое мировоззрение? Если Ваш ребенок читает эту книгу, Вы это уже сделали. Два гея в легкой непринужденной форме зальют в сознание вашего ребенка новую щекотливую и сладострастную идею... и вы не помешаете этому», - пример такой реакции.

Вот еще:

«Дети зачитываются не Конан Дойлем, а сладострастной чернухой. Увы, окно в Европу прорубили, и заколачивать его пока нечем. Окна Овертона раскрываются всё шире. Надеюсь, что до гей парадов на Красной площади еще очень далеко».

Но возмущенные читательские рецензии на книжных сайтах тонут в хоре одобряющих. СССР ведь в моде. Одобряющие, как и авторы, его не застали. Сказать им правду, что много работали, мораль была даже излишне жесткой, жили в общем-то серо, быт часто был неустроенный? Зато тихо, спокойно, безопасно. Ну кому такая правда нужна. Нужен выдуманный СССР. Страна, которой никогда не было. И в которой было возможно все. В том числе запретное.

Писатель и политик Захар Прилепин очень жестко высказался про роман о «голубых пионерах» в своем ТГ-канале:

«Пока мы тут в блогах про Зою Портнову и Валю Котика писали – в издательстве Popcorn Books (неизбежно читается как порно-букс) празднуют победу и считают барыши. Они и этот пост расценят как удачу. На то и рассчитывали. Скрывать не стану, я бы всю вашу контору сжёг бы, пока вы дома спите!»

В Твери и Питере планировали презентации «Лета», но – не состоятся. ТГ-канал «Оставьте нас в покое» сообщил, что родители уже пишут обращения в Генпрокуратуру с требованием изъять «Лето» из продажи.

ХРОМАЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

И все же нужно признать: несмотря на то, что о воспитании в духе традиционных ценностей вещают из каждого утюга, противникам этих ценностей удается эффективно и ловко овладевать общественным вниманием. Возможно, это говорит о качестве традиционного воспитания. Возможно, о колоссальных усилиях, которые брошены на пропаганду воспитания нетрадиционного. Доказать, что мы имеем дело с какой-то спланированной акцией, пока невозможно. Но факт, что эта книга не единственная в своем роде.

В паблике «ОТДГ | Один твой друг - гомонегативист» сообщалось о вышедшей прошлым летом в России ЛГБТ-книжки для самых маленьких «От рассвета до заката мамы, папы и ребята», где описаны детские будни в семьях, где два папы и две мамы. Написал ее американский писатель Лоуренс Шимел, которого уже штрафовали в ряде стран за пропаганду сами-знаете-чего. А перевел опус литератор Дмитрий Кузьмин.

Несколько дней назад прогремела история с лицеем номер 12 в Екатеринбурге: там парни-выпускники в розовых футболках, под вспышки розового дыма станцевали весьма танец, в котором усматривались намеки на нетрадиционные отношения. Видео попало в интернет. Потом в лицее оправдывались: это была не линейка, как все подумали, а какой-то конкурс, и танец был пародией. Даже губернатор их поддержал: сказал, что «это была шутка», пусть и неудачная, увольнять директора с 50-летним стажем не за что, лицей — образцово-показательный. А отвязных выпускников, говорят, даже наградили «за смелость».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Книги 18+: маркировать, упаковывать, не продавать на глазах у детей

Комментирует председатель коллегии адвокатов «Право вето» адвокат Михаил Тохмахов:

- Конституционный суд РФ ввел запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он определил ее как деятельность «по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способному нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, среди несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут самостоятельно критически оценить полученные сведения». Однако это не исключает подачи соответствующей информации в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте.

Безусловно, государство и общество не должны ущемлять граждан по мотиву их сексуальной ориентации. Это конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. Вместе с тем - исходя, опять же, из требований Конституции - осуществление гражданами права на распространение информации, касающейся вопросов сексуального самоопределения личности, не должно нарушать права и свободы других лиц. Так обеспечивается баланс конституционно значимых ценностей.

С этой целью государство и вводит ограничения на деятельность, связанную с распространением подобной информации, если она приобретает агрессивный, навязчивый характер и способна причинить вред прежде всего несовершеннолетним.

Ст. 6.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Для юридических лиц это значительная сумма – до одного миллиона рублей. Согласно 6.17 КоАП РФ - нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, также влечет административную ответственность.

Литературу, которая содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, необходимо маркировать. Согласно ст. 6 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", следует маркировать. Это делают ее производители и (или) распространители самостоятельно или с помощью экспертов до начала ее оборота на территории Российской Федерации. Такая продукция распространяется только в запечатанных упаковках и вдали от мест, где обычно находятся дети, и без использования автоматов. Нарушение этого порядка влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, в том числе лишение свободы на срок до шести лет.