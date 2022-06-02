Владимир Путин о фестивале «Кантата» в Калининградской области: «Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства»

Фестиваль привлекает внимание к историческому наследию региона и способствует его сохранению

Концерт посетили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов, министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Роман Балашов поприветствовал собравшихся и зачитал обращение Президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям фестиваля: «Считаю ваш замечательный просветительский проект, призванный познакомить жителей и гостей Калининградской области с талантливыми коллективами и исполнителями – значимой и востребованной инициативой. Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства, именами выдающихся композиторов, режиссёров, артистов. Их вдохновенное, многогранное творчество – важная, неотъемлемая часть мирового культурного наследия. Уверен, фестиваль «Кантата» в полной мере оправдывает ожидания самой взыскательной публики, подарит всем радость встречи с настоящим, большим искусством, оставит добрые незыблемые впечатления».

Первый концерт состоялся в театре эстрады «Янтарь-холл»

В этот вечер на одной сцене выступил семь приглашённых звёзд мировой величины и три коллектива.

Автором и модератором концерта-посвящения Сергею Дягилеву в честь 150-летия со дня его рождения стала всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская.

Концерт начался с увертюры Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» в исполнении Калининградского симфонического оркестра под руководством дирижёра Алана Кука, прилетевшего из Австралии на открытие «Кантаты». Заслуженная артистка РФ, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш исполнила партию под «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Яркие случаи из жизни Сергея Дягилева также стали частью просветительской направленности фестиваля «Кантата», популяризующего высокохудожественное искусство.

Ведущая вечера напомнила, что фестиваль привлекает внимание к историческому наследию региона и способствует его сохранению – средства, собранные с продажи билетов, направятся в фонд, занимающийся благоустройством исторически значимых объектов региона. Гости фестиваля, зрители прямых трансляций и меценаты могут напрямую направить пожертвования, воспользовавшись куар-кодом на сайте или на информационных носителях фестиваля.

В этот вечер на одной сцене выступил семь приглашённых звёзд мировой величины и три коллектива

Впереди ещё шесть дней выступлений в кирхах Калининградской области, на острове Канта, в замке Рагнит и форту Дёнхофф. Присоединиться к программе фестиваля «Кантата» можно и онлайн: ежедневно концерты будут транслироваться на сайте события, а также в официальном сообществе ВКонтакте, на Rutube и в эфире телеканала Classical Music.

Отметим, что проект развивается с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы: АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке правительства Калининградской области.