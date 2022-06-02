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Звезды2 июня 2022 20:40

Известный режиссер раскрыл главный обман перебежчика Максима Галкина

Сам муж Аллы Пугачевой наслаждается водными процедурами
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Максим Галкин впервые за долгое время показал кусочек частной жизни

Максим Галкин впервые за долгое время показал кусочек частной жизни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками и рассказал, как проводит время с детьми Лизой и Гарри на море в Израиле. Артист вместе с наследниками от Аллы Пугачевой наслаждается отдыхом на пляже. А в это время в России шоумена не устают поливать помоями.

Максим Галкин впервые за долгое время показал кусочек частной жизни. Он показал, как счастливые дети Гарри и Лиза прыгают на прибрежные волны и радостно кричат. За кадром слышен веселый смех отца. "На море с семьей - бесценно", - поведал муж Аллы Пугачевой.

Меж тем в России шоумена костерят, почем свет стоит. Так, Тигран Кеосян резко высказался в адрес Галкина. По его мнению, "Максимка", как постоянно называл юмориста режиссер, "отчего-то вдруг решил стать совестью нации, хотя по сей день не разобрался даже с собственной совестью". "Ты же ведь всю свою жизнь, Максимка, обманывал зрителей, поклонников. Ну это же нехорошо, Максимка. Разберись с собой", - раздухарился режиссер в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

На уточняющий вопрос Вячеслава Манучарова о том, в чем же именно заключался обман Галкина, Кеосаян рубанул правду-матку. Максим, убежден Тигран, боялся осуждения, транслировал любовь к Пугачевой, подробности быта и воспитания детей, но все это было ложью.

После этого Кеосаян напомнил, как юморист принялся "обливать ушатами" страну, в которой сколотил состояние и построил карьеру. Напомнил он Галкину и про Донбасс. "Серьезно, пацан?! Ты сначала книжки почитай... Ты, скотина, на «Аллее Ангелов» стоял? Ты, скотина, по этой улице разбомбленной ездил? На кладбище рядом с аэродромом был?" - разгорячился Кеосаян.

Шоу-бизнесИнтересноеМаксим Галкин: досье KP.RU