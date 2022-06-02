Что такое мобилизация и в каких случаях она проводится

В ДНР с началом активных боевых действий всеобщую мобилизацию объявили сразу. Фото: Эдуард КОРНИЕНКО/ТАСС
Перед самым Днем Победы западные политики и СМИ (сразу видно, что иноагенты) вовсю распускали слухи, что в России объявят мобилизацию. «Вернейшие источники» клялись, будто сами видели чуть ли не подписанный приказ…
9 Мая прошло, а ничего такого (кто бы мог подумать!) не случилось.
Пропаганда пропагандой, но нам и самим уже стало интересно: а что будет, если... Последний раз мобилизацию в нашей стране объявляли в далеком 1941-м. Мы изучили много длинных законов и теперь готовы простыми словами рассказать, как будто с самого начала все и так знали.
Мобилизация - это не только про массовый призыв в армию. Вся страна (ну или некоторые регионы, если мобилизация частичная) начинает жить по-новому. Экономика перестраивается «на условия военного времени», товары и лекарства - по карточкам, с техники на складах стирают пыль и готовят к работе.
Власти могут забрать у людей их личные авто, если понадобится. Это называется «военно-транспортная обязанность». Еще государство имеет право на частные «здания, сооружения и другое имущество». Как возместить убытки, потом решит правительство.
Мобилизацию может начать только президент и только в двух случаях: агрессия против России (или ее «непосредственная угроза») и «вооруженный конфликт», направленный на нас.
Экономику еще можно мобилизовать частично - допустим, перевести на военные рельсы только некоторые области, а не всю страну. Но вот призыв всегда объявляется всеобщим. Под него попадают, если использовать официальный термин, все «военнообязанные из запаса». В этой категории много кто числится:
1. Те, кто уже отслужил срочную в армии.
2. Выпускники военных вузов и военных кафедр из обычных гражданских институтов.
3. Прошедшие альтернативную службу.
4. Все те, кто имел отсрочки (например, из-за аспирантуры).
5. Уклонисты, которые до 27 лет бегали от военкоматчиков, а потом вместо билета получили справку.
6. Ограниченно годные к службе (те, у кого плоскостопие или, допустим, плохой слух).
Женщин в дружных армейских рядах тоже ждут, если у них есть подходящая специализация. Связистки, медики, полиграфистки и другие подлежат мобилизации.
Важный момент: мобилизация касается только тех, кто в запасе. Остается еще обычная молодежь до 27 лет без военного билета - их заберут в армию по обычным правилам. Что называется, срочным призывом.
Некоторым официально положена отсрочка. В законе прямо написано, что в армию не идут депутаты Госдумы и члены Совфеда. Им надо сидеть в Москве и работать - парламент даже во время мобилизации продолжает принимать госбюджет и прочие документы.
А вот кто еще получит отсрочку:
1. На 4 - 6 месяцев освобождаются от армии больные, которым здоровье не позволяет нормально служить.
2. Все, кто занят уходом за недееспособными родственниками.
3. Опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, если больше их опекать некому.
4. Родители четырех и более детей до 16 лет.
5. Родители-одиночки с маленькими детьми и беременные со сроком больше 22 недель.
6. И есть отдельная большая категория самых разных людей, у которых бронь. То бишь право не служить. Сюда попадают все федеральные и местные чиновники - им, как и парламентским депутатам, надо оставаться на местах и работать. Попросить о брони сотрудников могут почти все важные организации: заводы, больницы, коммунальные службы и так далее. Военкоматом надо найти баланс между потребностями фронта и тыла. Тот же умелый электрик нужен и там, и там. Конкретные списки броненосителей составляются уже по месту после начала мобилизации.
Еще в армию не берут преступников с тяжкими статьями. Но они, как и женщины без нужной специальности или старики, вообще не подлежат призыву.
Важно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В случае мобилизации всю страну скопом призывать не будут. Процесс разбит на три очереди (в законе они называются разрядами). Посмотреть свой разряд можно на 11-й странице военного билета.
Если по-простому, то сначала государству нужны мужчины помоложе для службы рядовыми. Потом берут тех, кто постарше или побольнее. Ну и в последнюю очередь призывают предпенсионеров и женщин.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Председатель военной коллегии Адвокатской палаты Москвы Владимир Тригин рассказал «Комсомолке», что в законе о мобилизации (31-ФЗ от 26 февраля 1997 года) осталось много пробелов.
- Например, нет никакой ответственности за уклонение от мобилизации. То есть Думе надо будет в срочном порядке принимать поправки в Уголовный кодекс. Потому что на основании указов или постановлений осудить человека нельзя.
- Я еще не нашел полного списка профессий или людей, которым положена бронь. Это я слепой или его просто нет?
- Его просто нет! Написано, что бронирование проводится на основе «правовых актов» президента и правительства. Но они ничего такого не подписывали, а в законе только общие формулировки. То есть конкретно определяться с бронью властям придется уже после начала мобилизации. Я думаю, конечное решение будет у призывных комиссий. В любом случае закон в современной истории никогда не применялся. Никто точно не скажет, как все может заработать на практике.
«Это неправда, это чушь», - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отозвался о публикациях CNN про скорую мобилизацию в России.
«Нет, нет, нет, я вам и в эфире, и без эфира это скажу», - а это уже ответ спикера Госдумы Вячеслава Володина в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) на вопрос о возможной мобилизации.