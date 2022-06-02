Что такое мобилизация и в каких случаях она проводится

В ДНР с началом активных боевых действий всеобщую мобилизацию объявили сразу. Фото: Эдуард КОРНИЕНКО/ТАСС

Перед самым Днем Победы западные политики и СМИ (сразу видно, что иноагенты) вовсю распускали слухи, что в России объявят мобилизацию. «Вернейшие источники» клялись, будто сами видели чуть ли не подписанный приказ…

9 Мая прошло, а ничего такого (кто бы мог подумать!) не случилось.

Пропаганда пропагандой, но нам и самим уже стало интересно: а что будет, если... Последний раз мобилизацию в нашей стране объявляли в далеком 1941-м. Мы изучили много длинных законов и теперь готовы простыми словами рассказать, как будто с самого начала все и так знали.

О чем вообще речь?

Мобилизация - это не только про массовый призыв в армию. Вся страна (ну или некоторые регионы, если мобилизация частичная) начинает жить по-новому. Экономика перестраивается «на условия военного времени», товары и лекарства - по карточкам, с техники на складах стирают пыль и готовят к работе.

Власти могут забрать у людей их личные авто, если понадобится. Это называется «военно-транспортная обязанность». Еще государство имеет право на частные «здания, сооружения и другое имущество». Как возместить убытки, потом решит правительство.

Мобилизацию может начать только президент и только в двух случаях: агрессия против России (или ее «непосредственная угроза») и «вооруженный конфликт», направленный на нас.

Кого призывают в случае объявления мобилизации

Экономику еще можно мобилизовать частично - допустим, перевести на военные рельсы только некоторые области, а не всю страну. Но вот призыв всегда объявляется всеобщим. Под него попадают, если использовать официальный термин, все «военнообязанные из запаса». В этой категории много кто числится:

1. Те, кто уже отслужил срочную в армии.

2. Выпускники военных вузов и военных кафедр из обычных гражданских институтов.

3. Прошедшие альтернативную службу.

4. Все те, кто имел отсрочки (например, из-за аспирантуры).

5. Уклонисты, которые до 27 лет бегали от военкоматчиков, а потом вместо билета получили справку.

6. Ограниченно годные к службе (те, у кого плоскостопие или, допустим, плохой слух).

Женщин в дружных армейских рядах тоже ждут, если у них есть подходящая специализация. Связистки, медики, полиграфистки и другие подлежат мобилизации.

Важный момент: мобилизация касается только тех, кто в запасе. Остается еще обычная молодежь до 27 лет без военного билета - их заберут в армию по обычным правилам. Что называется, срочным призывом.

А кого - нет?

Некоторым официально положена отсрочка. В законе прямо написано, что в армию не идут депутаты Госдумы и члены Совфеда. Им надо сидеть в Москве и работать - парламент даже во время мобилизации продолжает принимать госбюджет и прочие документы.

А вот кто еще получит отсрочку:

1. На 4 - 6 месяцев освобождаются от армии больные, которым здоровье не позволяет нормально служить.

2. Все, кто занят уходом за недееспособными родственниками.

3. Опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, если больше их опекать некому.

4. Родители четырех и более детей до 16 лет.

5. Родители-одиночки с маленькими детьми и беременные со сроком больше 22 недель.

6. И есть отдельная большая категория самых разных людей, у которых бронь. То бишь право не служить. Сюда попадают все федеральные и местные чиновники - им, как и парламентским депутатам, надо оставаться на местах и работать. Попросить о брони сотрудников могут почти все важные организации: заводы, больницы, коммунальные службы и так далее. Военкоматом надо найти баланс между потребностями фронта и тыла. Тот же умелый электрик нужен и там, и там. Конкретные списки броненосителей составляются уже по месту после начала мобилизации.

Еще в армию не берут преступников с тяжкими статьями. Но они, как и женщины без нужной специальности или старики, вообще не подлежат призыву.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто нужен в первую очередь?

В случае мобилизации всю страну скопом призывать не будут. Процесс разбит на три очереди (в законе они называются разрядами). Посмотреть свой разряд можно на 11-й странице военного билета.

Если по-простому, то сначала государству нужны мужчины помоложе для службы рядовыми. Потом берут тех, кто постарше или побольнее. Ну и в последнюю очередь призывают предпенсионеров и женщин.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В законе осталось много дыр

Председатель военной коллегии Адвокатской палаты Москвы Владимир Тригин рассказал «Комсомолке», что в законе о мобилизации (31-ФЗ от 26 февраля 1997 года) осталось много пробелов.

- Например, нет никакой ответственности за уклонение от мобилизации. То есть Думе надо будет в срочном порядке принимать поправки в Уголовный кодекс. Потому что на основании указов или постановлений осудить человека нельзя.

- Я еще не нашел полного списка профессий или людей, которым положена бронь. Это я слепой или его просто нет?

- Его просто нет! Написано, что бронирование проводится на основе «правовых актов» президента и правительства. Но они ничего такого не подписывали, а в законе только общие формулировки. То есть конкретно определяться с бронью властям придется уже после начала мобилизации. Я думаю, конечное решение будет у призывных комиссий. В любом случае закон в современной истории никогда не применялся. Никто точно не скажет, как все может заработать на практике.

ОФИЦИАЛЬНО СЛУХИ О МОБИЛИЗАЦИИ ОПРОВЕРГНУТЫ

«Это неправда, это чушь», - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отозвался о публикациях CNN про скорую мобилизацию в России.

«Нет, нет, нет, я вам и в эфире, и без эфира это скажу», - а это уже ответ спикера Госдумы Вячеслава Володина в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) на вопрос о возможной мобилизации.