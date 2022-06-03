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Звезды3 июня 2022 4:05

Пять жен Александра Гордона: 58-летний сердцеед женился на 20-летней внучке Бориса Березовского

Новая свадьба Александра Гордона стала для всех полной неожиданностью
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Нынешняя избранница Александра - арфистка София Каландадзе.

Нынешняя избранница Александра - арфистка София Каландадзе.

Фото: СОЦСЕТИ

Лауреат премии ТЭФИ, 58-летний телеведущий Александр Гордон в мае в пятый раз женился. Как справедливо заметили поклонники, избранницы журналиста с каждым разом становятся все моложе. Новой женой шоумена стала 20-летняя София Каландадзе, студентка музыкального вуза. Пара не только расписалась в загсе, но и обвенчалась. Таинство прошло 15 мая в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре.

У Александра Гордона отменный вкус, и девушек он выбирает каждый раз ярких. Мы составили галерею его жен.

Первая - журналистка в Штатах

Александр родился в Обнинске Калужской области в семье выходца из Одессы, писателя, поэта, художника Гарри Гордона и Антонины Стриги. Переехав в Москву, в 1987 году будущий журналист получил актерское образование в Театральном училище имени Щукина. Актерские навыки пригодились ему потом в работе на телевидении. Первую жену он нашел еще в студенческие годы. Ею стала студентка Литературного института из интеллигентной семьи Мария Бердникова. Девушка знала несколько языков и занималась переводами. У них родилась дочь Анна.

Первая жена Мария Бердникова уехала с Гордоном в США. У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

Первая жена Мария Бердникова уехала с Гордоном в США. У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

Гордон первое время после учебы работал монтировщиком сцены, затем два года - в Театре-студии имени Рубена Симонова, а в 1989 году перевез семью в США в поисках лучшей жизни. Однако, как сам признавался, за границей пришлось несладко. Он работал электриком, специалистом по кондиционерам, доставщиком пиццы, позже устроился на телевидение, поступил в американскую телевизионную академии. Причем, с его слов, телекарьера началась с газетного объявления.

- Первая работа была на американском телеканале для русских иммигрантов RTN (Russian Television Network of America). Тогда мы с моей первой женой и дочерью жили в Нью-Йорке. Случайно нашел объявление в газете, в которую была завернута рыба: русскоязычному телеканалу требовались сотрудники. Решил позвонить. Мне ответил, как позже выяснилось, вице-президент компании, попросил что-нибудь прочесть. Из этой же пропахшей рыбой газеты я ему зачитал, спародировав дикторский голос Левитана, отрывок новости о том, что в реку Гудзон упал вертолет, - рассказывал Гордон журналу The Hollywood Reporter.

У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

Первая его жена по сей день работает журналистом на русскоязычном канале в Америке, где и проживает с дочкой. А Гордон после развода с Марией, брак с которой продлился восемь лет, бросился в новый любовный омут.

Роман с княгиней

Следующей пассией Гордона в Америке стала рыжеволосая грузинка Нана Кикнадзе. Она из княжеского рода, известного в Грузии. Ее отец - профессор Тбилисской государственной консерватории, его называли «первой флейтой» этой страны. Первый муж вывез ее в Америку. Там Нана поступила в Телевизионную Академию в Нью-Йорке. Там же и встретила Гордона. С ее слов, с Александром она первый раз пересеклась в русской церкви. Вспоминала, что, увидев ее в толпе, он обомлел и промолвил: «Это она… точно она».

С Наной Кикнадзе журналист жил в гражданском браке. Фото: Наталия ШАХАНОВА/Global Look Press

С Наной Кикнадзе журналист жил в гражданском браке. Фото: Наталия ШАХАНОВА/Global Look Press

Роман с Гордоном перевернул всю жизнь красавицы. Ради него она развелась с мужем. Александр несколько раз предлагал Нане оформить отношения, но она отказывалась. Поговаривали, не хотела осложнять отношения с первым супругом, отцом своей дочки. Совместных детей у Гордона и Кикнадзе не было, но Александр подружился с ее дочкой Никой. Он позвал Нану в собственную передачу «Нью-Йорк. Нью-Йорк», выходившую на российском канале ТВ-6. Далее у них были успешные совместные проекты «Частный случай» и «Собрание заблуждений». При этом, как отмечала Нана, Гордон оказался ревнивцем и в чем-то диктатором. Не хотел отпускать ее ни на какие съемки. Кикнадзе своей нестандартной красотой привлекала и иностранных режиссеров, и модельные агентства. Ей поступали предложения участвовать в рекламе, звали в кинопроекты. Но, с ее слов, убедить Гордона дать согласие даже на рекламную фотосессию было невозможно.

По мнению Александра, проекты, которые предлагались не им, были недостойны ее таланта. Он написал для нее сценарий, но к работе над фильмом так и не приступил. Как потом вспоминала Нана, Гордон ее постоянно ревновал, мог устроить сцену и во всем контролировал. А разрыв произошел буквально в один день спустя семь лет совместной жизни. Кикнадзе вспоминала, что по возвращении с отдыха из родного Тбилиси, обратила внимание, что Александр с ней холоден, сдержан и отстранен. На следующее утро он объявил, что им надо расстаться. Поговаривали, что он не выдержал частых разлук и ее жизни на две страны.

К слову, после расставания с Гордоном ее карьера актрисы пошла в гору. Нана снялась в комедии Анны Меликян «Марс» в паре с Гошей Куценко. В 2005 году сыграла певицу Жанну Арбатову (лента была про Аллу Пугачеву) в телесериале «Примадонна». Ну а Гордон продолжил успешную карьеру журналиста уже на родине, вернувшись в Россию в 1997 году, но при этом сохранив американское гражданство.

Вторая супруга не смирилась с выпивкой

В 2006 году в возрасте 37 лет Александр повел под венец 20-летнюю журналистку Екатерину Прокофьеву, теперь известную как Катя Гордон. Познакомились они случайно. Девушка была в ресторане и за соседним столиком увидела популярного телеведущего, которому осмелилась подарить сборник своих стихов. Гордон пригласил Екатерину на съемки собственной картины «Пастух своих коров». И уже спустя месяц позвал замуж. Возрастной промежуток между ними в 17 лет никого не смущал. Однако у Екатерины не сложились отношения с отцом Гордона - Гарри Борисовичем. Сначала телеведущий терпел стычки молодой жены и отца, но потом все же поддержал родителя. Этот конфликт осложнил отношения между супругами. К тому же Катя признавалась, что Александр подсел на алкоголь. Недавно в интервью Юрию Дудю Гордон признался, что действительно боролся с алкогольной зависимостью. А Катя Гордон в соцсетях рассказывала, что все шесть лет их брака он пил.

Катя Гордон после развода оставила себе громкую фамилию, с которой прославилась.

Катя Гордон после развода оставила себе громкую фамилию, с которой прославилась.

Фото: СОЦСЕТИ

«С бутылкой был папенька, друзья и все те, которым был нужен веселый беспомощный добряк, отдающий пиджак и часы. Я проиграла бой с толпой вечно бухающей интеллигенции, с поэтами-шестидесятниками и случайными бабами, которые появлялись тоже спьяну», - описала она в своем блоге брак с телезвездой. Вспомнила, как несколько лет назад пришла к экс-супругу и предложила ему делать совместный телепроект. Посещение бывшего мужа на его рабочем месте повергло юристку в шок.

- Гордон сидел с бутылкой, Барановская (его соведущая по программе «Мужское/Женское») пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу, - говорила Катя. Она публично обвинила окружение бывшего мужа в том, что они пытаются его спаивать.

«Бабы, батя с бутылкой и толпа подхалимов разрушили его семью в очередной раз и его личность. Я плачу по самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его, подливая ему пойло. И если ему понадобится моя помощь, то я поведу его в наркодиспансер и уведу с Первого канала», - написала она в соцсетях.

Между тем сам Гордон пояснял, что готов покинуть надоевшую ему передачу «Мужское/Женское», в которой он «засиделся», но не уходит, потому что там регулярный жирненький доход. Зарплата Гордона чуть меньше, чем у главных звезд, например Андрея Малахова, Урганта и Познера, - около 37,5 тысячи долларов в месяц.

С бывшей женой Катей Гордон у ведущего натянутые отношения. Общих детей у них в браке не было.

Третья не простила измены

На Нину Щипилову Гордон положил глаз, когда ей исполнилось всего лишь 18 лет.

На Нину Щипилову Гордон положил глаз, когда ей исполнилось всего лишь 18 лет.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Третьей официальной женой киномэтра стала Нина Щипилова, на которую он положил глаз, когда ей исполнилось всего лишь 18 лет. Она была его студенткой - училась в институте телевидения и радиовещания «Останкино», где он преподавал. Свадьбу сыграли в 2011 году по-тихому. Нина была на 30 лет моложе ведущего. Скептики сразу предрекали скоротечный брак, считая, что они не созданы друг для друга. Действительно, через два года девушка подала на развод - приревновала мужа. В браке с ней Гордон не отличался верностью. Например, закрутил роман с журналисткой из Краснодара Еленой Пашковой, с которой познакомился на Одесском кинофестивале. В мае 2012 года Елена родила телеведущему внебрачную дочь, названную в его честь Александрой. Гордон дочь признал, хотя отношения с матерью ребенка сошли на нет. А в ноябре 2013 года развелся с Ниной.

Четвертая родила двоих сыновей

Нозанин - внучка известного режиссера Валерия Ахадова.

Нозанин - внучка известного режиссера Валерия Ахадова.

Фото: СОЦСЕТИ

В 2014 году Александр Гордон женился на Нозанин Абдулвасиевой, студентке ВГИКа, таджичке по происхождению. На момент свадьбы темноокой брюнетке было 20 лет, хотя знал ее Гордон еще с 18-летия, поскольку близко общался с ее дедом - режиссером Валерием Ахадовым (он снял комедии «Кто поедет в Трускавец» с Евгенией Симоновой и Маргаритой Тереховой, «Женщин обижать не рекомендуется» с Верой Глаголевой и Галиной Польских). Ахадов одобрил брак внучки, позже он даже говорил в интервью, что не переживает за ее будущее, что родственница в надежных руках. Разница в возрасте между супругами составила 30 лет.

Четвертая жена подала на развод и теперь сама воспитывает двоих сыновей.

Четвертая жена подала на развод и теперь сама воспитывает двоих сыновей.

Фото: СОЦСЕТИ

Нозанин родила двоих сыновей, Александра и Федора. Однако двое маленьких детей семью не спасли. В 2020 году поползли слухи о разводе. Тогда журналисты писали, что брак рухнул из-за романа сердцееда с соведущей программы «Мужское/Женское» Юлией Барановской. Экс-жена Аршавина и впрямь вела себя в эфире с Гордоном довольно игриво, например, в кадре произносила: «Слушаюсь, мой господин». Впрочем, Юлия опровергла слухи о романе, сообщив, что они просто близкие друзья. На развод подавала жена журналиста. 4 августа 2020 года супруги развелись.

Пятая - арфистка

Новая свадьба Гордона стала для всех полной неожиданностью. София Каландадзе - студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Острословы назвали этот брак некоторым «помешательством» телезвезды, но ведь, как известно, любовь - это диагноз. Особо обсуждается, что девушка моложе Гордона на 38 лет. Знаком телеведущий с Софией с 2018 года. Общался с ней, еще будучи в предыдущем браке. Вместе они выступали на фестивале в Елабуге: Александр читал сонеты, а София аккомпанировала ему на арфе.

Молодожены устроили пышное венчание в храме.

Молодожены устроили пышное венчание в храме.

Фото: СОЦСЕТИ

Разница в возрасте сперва шокировала ее родителей. Но Гордон сумел найти общий язык со всей родней невесты и получил одобрение.

София с детства увлечена музыкой, побеждала на конкурсах, в том числе и международных. А еще она внучка Бориса Березовского - но не того олигарха, покончившего с собой в Англии, а известного в музыкальных кругах пианиста (от рождения его фамилия была Эльяшберг).

Сама новобрачная заявила, что брак с Гордоном у нее по счету второй. К своим 20 годам она уже один раз сбегала замуж.

Фото: СОЦСЕТИ

Влюбленные обвенчались 15 мая в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Для таинства Александр выбрал черный смокинг, а София - строгое, закрытое белое платье. Организацию свадьбы взяли на себя ее родственники.

На банкете Гордон заявил, что надеется снова стать отцом.

- Надеюсь, что у меня еще будут дети, - сообщил он, провозглашая очередной тост.

Новобрачные принимают поздравления. Поздравительный пост оставила и экс-жена Катя Гордон: «Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира, - так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь».

КСТАТИ

Половина зарплаты - на алименты

В отличие от звездных коллег Александр Гордон не шикует. Он довольствуется одной машиной - SEAT Altea Freetrack, купленной в 2012 году. Отмечает, что в этом компактном минивэне ему удобно ездить и он доволен. В собственности у него одна квартира в Москве и загородный дом в 30 километрах от Москвы в поселке Пестово. Двухэтажный дом возведен по каркасной технологии, внутри кухня, гостиная, личный кабинет. На придомовом участке есть выход к водохранилищу, а также баня, гараж, беседка.

Поскольку у ведущего есть несовершеннолетняя дочь Саша, а также два маленьких наследника Александр и Федор, Гордон отдает на алименты 50% зарплаты.

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