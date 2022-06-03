Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок. И вот почему

Рыба ищет, где глубже, а мужчина рыщет, где вкуснее. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Про то, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, слышали все. Мысль настолько популярная, что начинаешь сомневаться: а не слишком ли она банальна? Но везде и всегда большинство женщин ищут ту самую верную дорожку, ведущую к мужскому «хранилищу чувств», не через дебри и в обход, где мозоли, чего доброго, натрешь и коня потеряешь, а напрямки, чтобы побыстрее да повернее. И часто выбирают тропку через ЖКТ.

Теоретически есть, правда, еще два пути «влюбления» кавалеров, пролегающих через мужские органы. Один - через сами понимаете что. Об этом кто-то умный где-то написал: если женщина думает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, она метит слишком высоко. А другой - через мозг. Дескать, ум в женщине мужчины ценят не меньше, чем красоту. Первый вариант часть дам склонна считать вульгарным (зря, кстати), второй - сложным и с заморочками (все-таки без красоты ум не работает), так что остается еда.

«Глядишь, и съедемся»

При этом женщины возлагают на этот вариант слишком большие надежды.

«На день рождения испекла своему молодому человеку классный торт, - рассказывает о своем опыте на одном из женских интернет-форумов Оля Ч. - Парень был в восторге от такого подарка и сказал: «Наверное, правда путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». И стал после этого относиться ко мне более ласково, внимательно и заботливо. Мы не живем вместе, просто встречаемся, вот я и думаю: может, его еще подкормить чем-нибудь вкусненьким, глядишь - съедемся, а там и поженимся?»

Не хочется разочаровывать Олю, но придется. Вас должна была насторожить реакция парня. Вот эта банальная фраза про путь к сердцу через желудок говорит о том, что:

а) либо торт его не сильно впечатлил, и раз вы до сих пор «просто встречаетесь», то никакими деликатесами собственного изготовления вы эту ситуацию с мертвой точки не сдвинете - короче, не съедетесь вы;

б) либо на более оригинальную реакцию этот парень не способен (и, стало быть, особым умом не блещет), так что вы крепко подумайте, стоит ли его подкармливать.

Глас народа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И никакой тебе благодарности

У мужчин более высокий порог вкусовой чувствительности, чем у женщин, вкус пищи для сильного пола имеет большее значение, чем для слабого. Может быть, поэтому мужчины становятся лучшими поварами. Понимают: сам себе вкусно не сделаешь - никто не сделает. Но при этом высоко ценят женщин, которые по части готовки способны их превзойти.

Такие вещи нужно чувствовать, иначе недалеко до беды. Некоторые женщины чувствуют и исходят из того, что подобно тому, как рыба ищет, где глубже, так и мужчина рыщет, где вкуснее, и поэтому может уйти туда, где лучше кормят. А потому изо всех сил стараются разнообразить меню.

Само по себе это похвально, но не дает никаких гарантий. Мужчины такой народец, который быстро привыкает к хорошему, начинает все воспринимать как должное и перестает ценить ваши усилия. Знаете ведь, как бывает: у него жена наипервейшая красавица, а он все равно на сторону поглядывает. Так и тут: жена - почти мишленовский повар, а он к другой на сырники ходит. Да и еще и сам эти сырники готовит.

Стресс - не тетка

Есть еще вот какой нюанс. Голод для мужчины - стресс. А стресс стимулирует выработку тестостерона. Кто-то скажет: что ж в этом плохого? Настоящий мужчина и есть тестостерон. Но нет. По словам кандидата медицинских наук, врача-физиолога Михаила Чистякова, постоянный «голодный стресс» приводит к тому, что со временем железы, вырабатывающие тестостерон, атрофируются. Мужчина становится злым, нервным и жить с таким - то еще удовольствие.

Плюс еще выработку тестостерона подавляет пролактин, который усиленно начинает вырабатываться, когда у человека набит желудок. В итоге из-за переизбытка пролактина (этот гормон еще называют гормоном доброты и материнства) мужчина, которого жена пичкает яствами, превращается в доброго плюшевого мишку.

В общем, мужчина - либо псих, либо всем довольный увалень. Вам какой вариант больше нравится?

СКАЗАНО!

«Мысль о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так же банальна, как тезис «женщины любят ушами» (в зале оживление, смех, возгласы «Правильно!»). Нельзя сводить волшебный мир отношений мужчины и женщины к простому удовлетворению физиологических потребностей. К тому же нынешние мужчины сами кого хочешь накормят. Вот в «Комсомольской правде», например, есть такой «Отчаянный домохозяин» (реплики из зала «Знаем такого!»). Ясно же, что к его сердцу через желудок не проберешься. А как тогда? Важно воздействовать на все болевые точки любимого человека. Давайте говорить друг другу комплименты, ходить в музеи, в филармонию, вместе посещать библиотеки. Любовь победит! Желудок подождет! (Звучат аплодисменты.)

(Из выступления лидера общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александра МОНОГАМОВА на слете работниц общепита.)