«Похоже на личную месть»: В Москве задержали киллера, который застрелил бизнесмена на выходе из ресторана

Фото: Мила СТРИЖ

Московская полиция задержала по горячим следам подозреваемого в заказном убийстве. Предполагается, что 24-летний мужчина - киллер, который накануне ночью застрелил бизнесмена армянского происхождения.

Напомним:

- Около 22:30 в четверг, 2 июня, 62-летний Оганес Камарян вышел из ресторана в сопровождении девушки.

- Киллер поджидал пару во дворе, недалеко от машины Камаряна.

- На записи с камеры видеонаблюдения видно: мужчина в черной куртке и кепке подходит к Камаряну со спину и с расстояния меньше метра стреляет ему в голову. Когда бизнесмен падает на асфальт, производит еще два выстрела.

- Затем киллер достает телефон, делает несколько снимков тела убитого и убегает. Спутница бизнесмена его не интересует - девушке удалось вернуться в ресторан и вызвать полицию.

Для следствия очевидно, что убийство стало заказным - сразу после выполнения «дела» убийца отчитался перед кем-то, сфотографировав жертву.

Подозреваемого задержали в считанные часы. Сыщикам удалось обнаружить мужчину в соседнем округе Москвы около 5 часов утра.

- Сейчас его везут на допрос в Следственный комитет, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Предположительно около 10 часов утра он будет доставлен в отдел.

Задержанный - 24-летний земляк убитого.

- Ставший жертвой заказного убийства Оганес Камарян, по предварительным данным, несколько лет скрывался в Москве - на родине он сам находился в розыске за организацию покушения на заказное убийство, - продолжает источник. - Насколько известно, он был связан с криминальными кругами Армении, в том числе с ворами в законе. Не исключено, что заказ самого Камаряна связан с его бизнес-делами в Армении, человек, которого он ранее заказал (попытка была неудачной, - Авт.), когда-то был его партнером. Так что на первый взгляд все это похоже на личную месть.

Задержанный пока не объясняет мотив убийства.

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