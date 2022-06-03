«Это журналисты особого назначения»: Блогеры встали, приветствуя военкоров "Комсомолки" Коца и Стешина, вернувшихся с Донбасса

Военные корреспонденты Александр Коц, Ирина Куксенкова и Евгений Поддубный (слева направо), лауреаты в специальной номинации "Сила в правде", на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента на площадке Music Media Dome. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- У нас тут есть еще одна номинация, отсылающая к культовому фильму «Брат-2». Это спецноминация «Сила в правде»! - объявили знаменитые пранкеры Лексус и Вован, которым удается дозваниваться до сильных мира сего — премьеров, министров, президентов и троллить их, выуживая шокирующие признания.

На сцену церемонии вручения Национальной премии интернет-контента поднялся первый зам. главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Первый замруководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кириенко на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- Говорили, что в интернете нельзя стать успешным, если не гнаться за модой, не ловить хайп, - сказал он. - Но как только наступило время вызова, выяснилось, что это — не главное. А главное — это правда. Людям сейчас нужна правда. А тем, кто эту премию сейчас получит, нужно еще и личное мужество. Потому что победили — блоги военных корреспондентов!

Их имена:

Александр Коц (Комсомольская правда),

Александр Коц

Дмитрий Стешин (Комсомольская правда),

Дмитрий Стешин

Ирина Куксенкова, (Первый канал)

Ирина Куксенкова

Александр Сладков, (ВГТРК)

Александр Сладков.

Евгений Поддубный, (ВГТРК)

Евгений Поддубный.

Юрий Котенок, (Сегодня.ру)

Юрий Котенок.

Андрей Руденко, (ВГТРК)

Андрей Руденко.

Максим Фомин, (Владлен Татарский)

Максим Фомин.

Андрей Филатов, (RT)

Андрей Филатов.

Семен Пегов (WarGonzo).

Семен Пегов.

- Не все военкоры здесь, многие там, на передовой. Но те, кто в зале, пусть поднимутся, - попросил Кириенко.

- Это номинация — за профессиональный героизм, они рискуют жизнью, это журналисты особого назначения, вся страна гордится вами, - комментировали Вован и Лексус пока на сцену шли Коц с Поддубным и Куксенковой.

Зал встал.

Во время награждения военкоров, зал встал.

А те, кто не смог приехать, записали видео. Их показали.

- В черные 90-е годы моя страна пережила страшную войну в Чечне. И 80% журналистов на ней стреляли в спину своему народу, своей армии, героизируя боевиков, а не своих солдат, - говорил с экрана военкор «Комсомолки» Стешин. Зал его слушал стоя. - Все изменилось в 2014-м, мы изменились. Мои сограждане, моя Россия видят происходящее на Донбассе моими глазами.

Организатор первых в истории премий интернет-контента - Институт развития интернета.

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