«Я даже в тюрьме сидел»: за что Бари Алибасова «мочили» вместе с Пугачевой

К своему 75-летию эпатажный продюсер рассказал Радио "КП" об ошибке в паспорте, внебрачных детях и тюремном прошлом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Там, где нынешние звезды учились хайпу, Бари Алибасов преподавал. Дикие сценические наряды, бурные романы напоказ, громкие скандалы - все это неутомимый Бари Каримович генерировал, словно автономная электростанция, задолго до появления ток-шоу. Вот и в свои неполные 75 (артист отметит день рождения 6 июня) продюсер "На-На" все еще в форме: заставляет своих великовозрастных "мальчиков" пахать на гастролях, командует помощницей и смущает интервьюеров непечатными выражениями, которые бьют не в бровь, а в глаз.

- Бари Каримович, вам скоро 75...

- Это ложь полная! Потому что на самом деле мне 76 лет. Но родители, поскольку считали, что я недоумок, на год позже отдали меня в школу. И в документах этот момент так тихонько убрали: по бумагам, я родился в 1947 году. Но какие тогда были документы - просто бумажку выдавали.

- Страна потеряла вас из вида. Рассказывайте, как сегодня живете? И на что, тоже любопытный вопрос.

- Так и знал, что начнутся дурацкие вопросы. Что ж тут любопытного: группа «На-На» меня кормит, поит, одевает, обувает, холит, лелеет. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они в это время в Ханты-Мансийске зарабатывают мне на счастливую жизнь.

Там, где нынешние звезды учились хайпу, Бари Алибасов преподавал. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Когда-нибудь подсчитывали, сколько миллионов долларов принесла вам группа "На-На"?

- Понятия не имею, мне это в голову никогда не приходило. И потом, если мы сейчас посчитаем, они возьмут и скажут: всё, хватит! А кроме того, я каждый месяц получаю пенсию.

- Кстати, сколько она у вас?

- Когда узнаешь, тоже мне скажешь. Я не помню даже, когда последний раз держал деньги в руках. Лен, Лена (зовёт помощницу. - Ред.)! Лен, сколько у меня пенсия? Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает..?

- Бари Каримович, раз уж так откровенно заговорили. Что все-таки за история была с «Кротом»? Сейчас уже можно сказать, что всё это был пиар?

- Какой пиар, я полтора года в больнице пролежал! Спасибо «скорой», быстро приехала. Я ведь глотнул этот «Крот» - думал, кофе - и как все загоралось, как закипело внутри! Спасибо нашей медицине, все-таки она великая. И Лене: вытащила меня из предсмертного состояния, когда за мной надо было ухаживать 24 часа в сутки.

Вот и в свои неполные 75 (артист отметит день рождения 6 июня) продюсер "На-На" все еще в форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Лена только помощница? Или все-таки есть место романтике? Писали, что вы собираетесь пожениться.

- Ой, я такой злой мужик! Мне не до романтики. Чушь это все.

- Бари Каримович, давненько вы скандалов не заряжали. Отошли от дел?

- Ни в коем случае я от дел не отошёл. Я же занимался рок-н-роллом в Советском союзе, хотя им нельзя было заниматься, - да как вообще такой человек может отойти от дел. Я шёл поперек страны, скажем так, через жопу страны. И все-таки стал первым миллионером в СССР, ещё когда было запрещено частное предпринимательство. Да я даже в тюрьме сидел за рок-музыку! Целую неделю. Потом отпустили.

- И на чем же заработали свои миллионы?

- Я пел в группе «Интеграл» - это была первая и единственная советская рок-группа. Мы объездили весь мир: Европу, Азию, Америку. Популярность была сумасшедшая. Кстати, вряд ли вы знаете, но в советское время рок был только в регионах, в Москве его не было. Потому что в столице действовала жесткая цензура, а в городах поменьше филармониям надо было как-то зарабатывать. И вот мы приезжали на 10 дней в какой-нибудь городишко и давали по 3-5 концертов в день. Нам платили гонорар 80 рублей, а на билетах они зарабатывали по 5000, иногда даже по 10 000. Вот и закрывали глаза на наше хулиганство. А в столице - ни-ни, сразу докладывали начальству и лишали нас гастрольного удостоверения на месяц, на три. Раз 30-40 это происходило!

Дикие сценические наряды, бурные романы напоказ, громкие скандалы - все это неутомимый Бари Каримович генерировал, словно автономная электростанция, задолго до появления ток-шоу. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если сравнивать с Пугачевой, насколько вы были популярны?

- Нас всего было двое, непохожих на остальных - группа «Интеграл» и Алла Пугачева. Она ведь, исполняя "Арлекино", позволяла себе по сцене метаться туда-сюда в каких-то странных балахонах - то ли простынках, то ли пододеяльниках... А это все разрушало идеологию советского человека. Все остальные певцы стояли по стойке смирно два часа от начала до конца. Поэтому Пугачеву мочили так же, как «Интеграл».

- Нет ностальгии по тем временам?

- Да нет, конечно! Тотальный контроль и прессинг, все должны были строем ходить. Хорошо было только то, что мы были молоды и девушек могли любить. В советские годы я разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено законодательно.

- Сколько же внебрачных детей у вас по стране?

- Ну, всех их я точно не знаю и даже не видел. Потому что приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода перетрахали. И сколько там детей появилось? Да бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи - чуркообразные.

- А признанных детей у вас сколько?

- Лен, Лена, сколько у меня детей? Официально двое: сын Бари Алибасов и дочка Алёна, но она живет где-то там в глубокой Европе - в Италии или в Португалии. Там уже свои семьи, свои внуки, я с ними не вижусь.

- Неужели вам правнуки не интересны?

- Семья для меня всегда была на втором месте. На первом - музыка, гастроли, артисты. Я думаю, что именно поэтому я Бари Алибасов. А кто такой Бари Алибасов? Все просто. Это человек, который живет и наслаждается жизнью. Своей жизнь, в отличие от всех остальных!

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