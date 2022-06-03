Погостили и хватит: украинские беженцы возмущены тем, что в Восточной Европе их лишают привилегий

Власти Польши, Чехии и Болгарии объявили о сворачивании программ поддержки вынужденных переселенцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа, похоже, начинает уставать от украинских беженцев. На фоне растущих цен на топливо и еду будущее Киева кажется уже не таким важным вопросом, ведь на кону собственное выживание.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Самую большую «мигрантскую нагрузку» испытывает Польша, куда с конца февраля перебрались около 3,5 млн украинцев. Нагрузка на бюджет серьезная, ведь этих людей надо где-то размещать, кормить, обеспечивать работой. А денег со стороны друзей по ЕС нет: Брюссель обещал выделить всего лишь 144 миллиона евро, да и то эти средства пока так и не поступили Варшаве.

- С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна исчисляться в миллиардах так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах (кризис, связанный с наплывом беженцев с Ближнего Востока — прим. ред.), - заявил представитель правительства по делам беженцев Павел Шафернакер.

В итоге польские паны почесали головы и решили потихоньку «сворачивать» поддержку украинцев на своей территории. С 1 июля власти Варшавы перестанут выплачивать «гостям» с Незалежной денежные пособия. Как пишет портал «Prawo.pl», Шафернакер подтвердил, что после этой даты пособие в размере 40 злотых в день (примерно 580 рублей) будет выплачиваться только в исключительных случаях, например, когда речь идет о пребывании в стране инвалида или беременной женщины. Чиновник объяснил, что власти Польши хотят, чтобы беженцы «стали независимыми», поэтому и отменяют выплаты.

Помимо этого местные власти решили еще и затруднить беженцам передвижение по стране. Как пишет TVN24, с марта во многих городах Польши ввели бесплатный общественный транспорт для беженцев на трехмесячный период. Сначала право на льготу имел каждый украинец, позже местные органы власти изменили правила, разрешив быть безбилетниками только людям, приехавшим в страну после 24 февраля. Но уже через несколько месяцев многие регионы стали отменять «халяву», так как денег в местных бюджетах не оказалось.

Например, в Гданьске бесплатный проезд для беженцев прекратил действие в конце апреля. Такую же льготу отменили в Варшаве, Кракове, Катовице с 1 июня, а в Лодзе – на два дня позже. До конца июня украинцы смогут ездить без билетов во Вроцлаве и Познани, а в Щецине аж до сентября. Но в целом постепенно все льготы в Польше для выходцев из Незалежной заканчиваются и им придется крепко подумать, как жить здесь дальше.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРОРТ

Не становится лучше ситуация для украинцев и в Болгарии. 31 мая истек срок действия правительственной программы, согласно которой беженцы размещались в гостиницах на побережье Черного моря. До сих пор власти выделяли по 40 лев в сутки (1300 рублей) на проживание и питание каждого беженца, теперь же сумма трат уменьшилась до 15 лев (505 рублей). Тем не менее и за такую цену 500 отелей выразили готовность принять беженцев.

Сейчас болгарская туриндустрия хочет возобновить работу в обычном режиме, принимая платежеспособных гостей. Власти взамен предлагают выходцам с Незалежной места на государственных санаториях (кстати, им отдают квоты госслужащих), но это встречает недовольство и сопротивление со стороны некоторых «туристов», ведь часть этих домов отдыха расположена довольно далеко от крупных городов.

В течение нескольких дней беженцы бойкотировали организованные перевозки с побережья в центральную часть страны. В понедельник вечером вице-премьер Калина Константинова сообщила, что программа переезда из гостиниц в курорты приостанавливается.

Болгарские СМИ тем временем сообщают о массовых отъездах беженцев из страны. Только в понедельник из черноморского города Варны выехало 15 автобусов с более чем 800 пассажирами. Всего в Болгарию прибыло 300 тысяч украинцев, а в итоге в стране осталось около 105 тысяч человек, которые получили право на проживание, работу и медицинскую страховку.

СТОЛИЦА ПЕРЕГРУЖЕНА

Похожие тенденции наблюдаются и в других странах Восточной Европы. Как пишет «Радио Прага», в Чехии Палата депутатов проголосовала консенсусом за ужесточение порядка в отношении украинских беженцев. Теперь те из них, которые имеют жилье и бесплатное питание, не будут получать ежемесячную помощь в размере 5 тысяч крон (около 13 тысяч рублей). Кроме того, подобные выплату будут положены только тем, у кого есть вид на жительство в стране, что избежать «туристов», которые мотаются между странами, чтобы получать там разные соцпакеты.

Одновременно период медицинской страховки для беженцев сокращен с года до 150 дней (за исключением детей и пожилых людей). Подобные меры направлены на то, чтобы «гости» побыстрее устроились на работу, а не пользовались преимуществами бесплатной соцпомощи.

А как передает Чешское информационное агентство, мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что закроет центр для украинских беженцев в Высочанах уже 15 июня. Причина — загруженность столицы и отсутствие системы переселения украинцев в менее загруженные регионы. Центр останется закрытым до тех пор, пока не выровняется нагрузка на все регионы страны.

В Германии тоже давно ломают голову над тем, куда девать украинцев. Сейчас их планируется ставить на учет в центры занятости, чтобы беженцы не просто жили в ФРГ, а постарались устроиться на работу и сами обеспечивали себе возможности к существованию.