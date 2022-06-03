Минобороны: Великобритания по просьбе Киева готовит для украинцев «духоподъемные» агитролики

В это время в Донбассе, за сутки ракетными войсками и артиллерией России поражены 26 пунктов управления, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять складов с боеприпасами, а также более 360 украинских националистов

На Западе держат слово. Обещали ведь воевать с Россией до «последнего украинца». Загнать всех украинцев в окопы против России оказалось делом сложным. Вот на помощь призвали иностранных режиссеров. Как говорил еще вдохновитель революционеров Владимир Ленин «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

- На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов на Донбассе, киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий, - сообщил СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор продемонстрировал записи агитроликов, которые были сняты 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области. Постановочные видеоматериалы свидетельствуют о «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения.

- Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими», - отметил Конашенков.

Он не стал комментировать кадры, где в роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, а за отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах.

Представитель Минобороны отметил, что следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

В то время, пока киевские и британские власти увлечены агитацией, российская армия высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразила 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

- Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики, - перечислил Конашенков.

Данные объективного контроля с беспилотников также подтверждают уничтожение 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Махмут, двух минометных батареи, двух установок реактивных систем залпового огня «Град», восьми артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четырех складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут.

Силами противовоздушной обороны России за сутки на Донбассе сбиты три украинских беспилотника, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополь, Каменка и Новоселовка Вторая.

Ракетные войска и артиллерия нанесла поражение 26 пунктам управления ВСУ, уничтожила 122 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов.

В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области обнаружен и уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в рамках рабочего визита встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. После встречи он заявил в социальных сетях о «смене тактики» на Украине и «ускорении» спецоперации. «Министр обороны России Сергей Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», - написал Кадыров по итогам встречи с Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

186 - самолетов.

129 - вертолетов.

1087 - беспилотных летательных аппаратов.

328 - зенитных ракетных комплексов.

3386 - танков и других боевых бронированных машин.

462 - установки реактивных систем залпового огня.

1760 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3376 - единиц специальной военной автомобильной техники.