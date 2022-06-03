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Наука3 июня 2022 9:37

Любовь с первого взгляда: 2 минуты на размышление

Ученые определили время, спустя которое вспыхивают сильные романтические чувства
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Он оглянулся посмотреть не оглянулась ли она…

Он оглянулся посмотреть не оглянулась ли она…

Фото: кадр из фильма

Мгновенно не влюбляются. Должно пройти какое-то время, прежде чем незнакомцы вдруг почувствуют сильное романтическое притяжение друг к другу. Какое? Как долго они раздумывают, если так можно выразиться?

Время, которое требуется мозгу или чему там еще на то, чтобы удостовериться в своем внезапном выборе, экспериментально установили ученые Еврейского университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem - HU). И пришли к выводу, что «любви с первого взгляда» нет - это преувеличение. На самом деле для того, чтобы влюбиться нужно, как минимум две минуты.

Экспериментаторы набрали добровольцев среди студентов – 16 мужчин и 16 женщин, озабоченных поисками партнеров и устроили им десятки свиданий. Далее распознали влюбившихся и посмотрели на время, спустя которое те почувствовали, что называется, «жить друг без друга» не могут.

А как ученые поняли, что незнакомка действительно «воспылала» к незнакомцу? И наоборот?

Убедительные и весьма объективные – физиологические - признаки того, что вот-вот «любовь нечаянно нагрянет», есть. Их в свое время выявили голландские психологи, которыми руководила Элиска Прохазкова (Eliska Prochazkova) из Лейденского университета (nstitute of Psychology, Cognitive Psychology Unit, Leiden University, Netherlands). О чем сообщили в журнале Nature Human Behaviour.

Эксперимент, моделирующий любовь с первого взгляда.

Эксперимент, моделирующий любовь с первого взгляда.

О сильной внезапной симпатии впервые встретившихся свидетельствует так называемый «язык тела». Женщина начнет хотя бы время от времени копировать позы мужчины – если тот ей понравился. И наоборот. В том смысле, что и мужчина станет так поступать.

Но куда важнее «сигналы тела». Люди, которых вдруг потянуло друг к другу, спустя какое время начинали проявлять физиологическую согласованность - их примерно одинаково бросало в пот, а их сердца начинали биться чуть учащенно и с близкой частотой. При этом, чем сильнее чувства, тем точнее синхронизация.

Жесты добровольцев и датчики, которыми те были обвешены, указали израильтянам, ведомым доктором Широй Атзил (Dr Shir Atzil), и влюбившихся, и время, затраченное на феномен. Рекорд – две минуты.

Кстати, как попутно выяснилось, любовь с первого взгляда, пусть и не мгновенная, все же существует: в процессе экспериментов, которыми руководила Шира, обоюдную симпатию почувствовали треть испытуемых.

Работая по схожей методике, аналогичные результаты – в смысле существования феномена - получили недавно психологи из Университета Мердока в Австралии (Murdoch University, Australia) вместе со своими коллегами из США (Psychology Department, University of Colorado) и Чехии (Charles University, Czech Republic). И подметили: внезапно нахлынувшие или нагрянувшие романтические чувства неравномерно охватывают мужчин, и женщин. Мужчин попадают под их власть сильнее и чаще.

Ученые выявили подробности, показывая добровольцам изображения незнакомцев - портреты. Мужчинам – женские, женщинам - мужские. Предлагали оценить «нравится – не нравится». Хитрость состояла в том, что изображения были чуть размыты. Присмотреться к ним не получалось. То есть, добровольцы, в итоге, давали оценку, получив представление, что называется, мельком - словно бы с первого взгляда.

Реакция участников и участниц экспериментов.

Реакция участников и участниц экспериментов.

Через какое-то время после размытого изображения показывали четкое. И сравнивали оценки.

В итоге выяснилось: с «первого» взгляда женщины казались мужчинам симпатичнее, чем со «второго». У женщин же, наоборот: более высокие оценки – в смысле привлекательности – они выставляли мужчинам, присмотревшись к ним. То есть, разглядев четкое изображение.

Иными словами, мужчины, получающие о женщинах мимолетное представление, склонны переоценивать их. И обольщаться. Женщины же, как правило, недооценивают мужчин, мелькающих перед их глазами. Проявляют то ли предвзятость, то ли осторожность. Отсюда и вывод, который экспериментаторы изложили в журнале Evolution and Human Behavior: любовь с первого взгляда просто обязана поражать мужчин чаще, чем женщин. Не исключено даже, что она – такая любовь – благодаря мужчинам и существует.

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