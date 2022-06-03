Любовь с первого взгляда: 2 минуты на размышление

Он оглянулся посмотреть не оглянулась ли она… Фото: кадр из фильма

Мгновенно не влюбляются. Должно пройти какое-то время, прежде чем незнакомцы вдруг почувствуют сильное романтическое притяжение друг к другу. Какое? Как долго они раздумывают, если так можно выразиться?

Время, которое требуется мозгу или чему там еще на то, чтобы удостовериться в своем внезапном выборе, экспериментально установили ученые Еврейского университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem - HU). И пришли к выводу, что «любви с первого взгляда» нет - это преувеличение. На самом деле для того, чтобы влюбиться нужно, как минимум две минуты.

Экспериментаторы набрали добровольцев среди студентов – 16 мужчин и 16 женщин, озабоченных поисками партнеров и устроили им десятки свиданий. Далее распознали влюбившихся и посмотрели на время, спустя которое те почувствовали, что называется, «жить друг без друга» не могут.

А как ученые поняли, что незнакомка действительно «воспылала» к незнакомцу? И наоборот?

Убедительные и весьма объективные – физиологические - признаки того, что вот-вот «любовь нечаянно нагрянет», есть. Их в свое время выявили голландские психологи, которыми руководила Элиска Прохазкова (Eliska Prochazkova) из Лейденского университета (nstitute of Psychology, Cognitive Psychology Unit, Leiden University, Netherlands). О чем сообщили в журнале Nature Human Behaviour.

Эксперимент, моделирующий любовь с первого взгляда.

О сильной внезапной симпатии впервые встретившихся свидетельствует так называемый «язык тела». Женщина начнет хотя бы время от времени копировать позы мужчины – если тот ей понравился. И наоборот. В том смысле, что и мужчина станет так поступать.

Но куда важнее «сигналы тела». Люди, которых вдруг потянуло друг к другу, спустя какое время начинали проявлять физиологическую согласованность - их примерно одинаково бросало в пот, а их сердца начинали биться чуть учащенно и с близкой частотой. При этом, чем сильнее чувства, тем точнее синхронизация.

Жесты добровольцев и датчики, которыми те были обвешены, указали израильтянам, ведомым доктором Широй Атзил (Dr Shir Atzil), и влюбившихся, и время, затраченное на феномен. Рекорд – две минуты.

Кстати, как попутно выяснилось, любовь с первого взгляда, пусть и не мгновенная, все же существует: в процессе экспериментов, которыми руководила Шира, обоюдную симпатию почувствовали треть испытуемых.

Работая по схожей методике, аналогичные результаты – в смысле существования феномена - получили недавно психологи из Университета Мердока в Австралии (Murdoch University, Australia) вместе со своими коллегами из США (Psychology Department, University of Colorado) и Чехии (Charles University, Czech Republic). И подметили: внезапно нахлынувшие или нагрянувшие романтические чувства неравномерно охватывают мужчин, и женщин. Мужчин попадают под их власть сильнее и чаще.

Ученые выявили подробности, показывая добровольцам изображения незнакомцев - портреты. Мужчинам – женские, женщинам - мужские. Предлагали оценить «нравится – не нравится». Хитрость состояла в том, что изображения были чуть размыты. Присмотреться к ним не получалось. То есть, добровольцы, в итоге, давали оценку, получив представление, что называется, мельком - словно бы с первого взгляда.

Реакция участников и участниц экспериментов.

Через какое-то время после размытого изображения показывали четкое. И сравнивали оценки.

В итоге выяснилось: с «первого» взгляда женщины казались мужчинам симпатичнее, чем со «второго». У женщин же, наоборот: более высокие оценки – в смысле привлекательности – они выставляли мужчинам, присмотревшись к ним. То есть, разглядев четкое изображение.

Иными словами, мужчины, получающие о женщинах мимолетное представление, склонны переоценивать их. И обольщаться. Женщины же, как правило, недооценивают мужчин, мелькающих перед их глазами. Проявляют то ли предвзятость, то ли осторожность. Отсюда и вывод, который экспериментаторы изложили в журнале Evolution and Human Behavior: любовь с первого взгляда просто обязана поражать мужчин чаще, чем женщин. Не исключено даже, что она – такая любовь – благодаря мужчинам и существует.