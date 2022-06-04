Рекордная жара от Кубани до Арктики: Лето 2022 в России началось с климатическим аномалий

На юге России в мае один за другим обновлялись рекорды жаркой погоды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Весна 2022 года завершилась удивительными погодными аномалиями. В Москве май 2022 стал самым холодным в XXI веке - и это в эпоху глобального потепления! А в Санкт-Петербурге весна оказалась самой сухой в этом столетии. Засуха в вечно дождливом Питере - как вам такой оксюморон?

Лето 2022 тоже началось с рекордов - метеорологи только успевают с изумлением их фиксировать.

РЕКОРДНЫЙ ЗНОЙ НА ЮГЕ РОССИИ

Лето, юг, курорт, жара - казалось бы, идеальное сочетание! Однако зной на юге России рекордный. В одних регионах максимальные температуры достигнуты 30 - 31 мая, в других в первые дни июня, но в любом случае - туристы, которые решили погреться в начале на курортах Кавказских Минеральных Вод не прогадали. В Краснодарском крае тоже знойно, однако не на море, а в центральных районах.

Новые температурные рекорды, установленные на этой неделе:

В Краснодаре +33,7 градуса

В Армавире +33,5

В Минеральных Водах +33,7

В Кисловодске +28,9

А что на Чёрном море? В Сочи +24 градуса, вода прогрелась до +19 градусов. В Анапе +28, и купаться уже вполне приятно - температура воды у анапских пляжей +22 градуса. В Крыму тоже отличная курортная погода: в Ялте +26…+27, море +20 градусов.

АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО В АРКТИКЕ

Температурные рекорды установлены и на самых северных «пляжах» России - на островах Северного Ледовитого океана. Цифры там совсем другие, конечно. Но для Арктики это невиданное до сих пор тепло.

В Баренцбурге, российском городе на Шпицбергене, воздух на этой неделе прогрелся до +8,3 градуса - прежний рекорд держался больше полувека, с 1952 года, и он перекрыт на 3 градуса сразу.

На Новой Земле, архипелаге между Баренцевым и Карским морями, та же картина: +8,8 градуса. Но при этом ураганный ветер со скоростью 25 метров в секунду.

Аномальное тепло в российской Арктике обеспечивает гигантский антициклон над акваторией Баренцева и Карского морей, объясняют в Московском метеобюро.

САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ МАЙ В МОСКВЕ

Москвичам остаётся лишь завидовать. В столице май 2022 года оказался самым холодным в XXI веке. Средняя температура финального месяца весна +10,6 градуса. Всего два майских дня были теплее +20 градусов - хотя обычно такой приятной погодой радуют 8 - 10 дней мая.

…И САМАЯ СУХАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге, городе, который прочно ассоциируется с дождями, зонтами и серым небом над Невой, весна 2022 года была необычно сухой, констатируют синоптики центра «Фобос». В марте Северной столице досталось лишь 39% осадков, положенных по климатическим нормам. В апреле 49%, в мае - 55%. Весна 2022 в Санкт-Петербурге оказалась самой сухой в нынешнем столетии.