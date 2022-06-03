На Wildberries теперь можно купить товары и услуги от билайна

Для удобства клиентов билайн начал сотрудничать с популярным маркетплейсом Wildberries, открыв на этой площадке свой магазин электроники. Покупателям доступны точно такие же товары и услуги, которые можно найти в интернет-магазине оператора. В частности, в ассортименте представлены популярные смартфоны Xiaomi, Samsung, Apple, Nokia, ZTE, чехлы и защитные стекла, зарядные устройства, беспроводные наушники и прочие аксессуары.

Покупки клиент может забрать в ближайшем удобном для него пункте выдачи или оформить доставку курьером. В случае необходимости покупатели всегда могут обратиться в службу поддержки оператора и проконсультироваться по поводу товаров и услуг, представленных на маркетплейсе.

По данным оператора, в скором времени билайн планирует проведение на Wildberries различных акций, так что многие товары можно будет приобрести по более выгодной цене.

Кстати, Wildberries – это не первая онлайн-платформа, где билайн представляет свои товары. Оператор также сотрудничает с Ozon и другими интернет-магазинами.

- Надеемся, что сотрудничество с Wildberries откроет для наших клиентов новые возможности. Покупки для многих станут удобнее и быстрее, - отметил Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции.