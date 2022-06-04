Как избавиться от тяги к сладкому: действенные советы врачей-диетологов

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Переживаете за героев сериала, а рука тянется к коробке с конфетами? Или узнали что-то радостное и и хочется это дело запить чаем с пирожным? И порой так хочется сладкого, что думать ни о чем не можете?

Мы собрали советы экспертов, которые помогут вам разобраться — это нормально или уже пора бежать к врачу.

А МОЖЕТ, ВЫ ПРОСТО НЕ ДОЕДАЕТЕ?

Мы писали о вредных пищевых привычках, которые идут из детства. Часто оттуда же идет любовь к сладкому. Например, вы не можете устоять перед конфетами «Мишка на севере». А все потому, что когда-то папа привозил их из командировки. И это была чистая радость — папа приехал и привез вкусные конфеты. Вот и сейчас, пытаясь вспомнить эти чувства, вы едите конфеты.

- Раздражая вкусовые рецепторы языка, реагирующие на сладкое, мы оживляем в памяти эти картинки беззаботного детства, хотим хотя бы на пару минут вернуться в те счастливые минуты, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но вполне может быть, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода. Чтобы это понять, проанализируйте, достаточно ли вы съедаете на завтрак, обед и ужин, быть может, вы не доедаете? Или же вы слишком быстро едите, глотая большие куски, и уровень сахара в крови не успевает повыситься, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты? Тогда эта проблема легко решаема. Просто начните есть с толком, с расстановкой. Но даже если едите вы правильно, а конфетку все равно хочется, помните: одна конфета или пирожное с кофе — это не проблема.

Проблема, когда тяга к сладкому превышает все разумные пределы. Например, вы в одиночку можете съесть большое ведро мороженого или целый торт. Или коробку конфет, не испытывая при этом ни насыщения, ни радости. Тогда необходима помощь психолога. И еще лучше — врачей — диетолога и эндокринолога. Ведь такая болезненная тяга к сладкому может быть сигналом сигналом сильного стресса, нехватки магния. Или признаком более серьезных болезней.

Проблема, когда тяга к сладкому превышает все разумные пределы. Фото: Shutterstock

А вот обмануть эмоциональный голод куда проще:

* Выпейте стакан теплой воды и подождите минут 20. Если по-прежнему будете хотеть конфету или пирожное — съешьте их, но без чувства вины, а с пониманием, что сейчас вашему организму и мозгу это необходимо. Ешьте неторопливо и наслаждаясь.

* Попробуйте почистить зубы: мятный вкус пасты часто отбивает желание поесть, да и после чистки зубов есть сладкое как-то не очень прилично.

* Позвоните подруге или родным. Поболтайте, глядишь и отвлечешься от мыслей о сладком.

* Сделать макияж и пойти гулять. Или смять макияж и пойти в спортзал.

* Раздеться и встать перед зеркалом. И подумать: точно ли вам нужна эта конфетка?:)

НЕ ТОЛЬКО ЛИШНИЙ ВЕС, НО И КИСТЫ И БОРОДАВКИ...

Если вас не убеждают лишние сантиметры на талии, подумайте вот о чем: каждая конфетка или пирожное — это для нашего организма еда. Диетологи рекомендуют питаться три раза в день. И не кусочничать. Вот как это объясняет в своей книге издательства «Комсомольская правда» «7 нот здоровья» врач общей практики Наталия Горн:

«На любой прием пищи наш мудро устроенный организм выделяет инсулин, и чем больше в этом приеме углеводов, то есть сахара, тем больше вырабатывается инсулина для его утилизации.

В норме происходит вот что: вы поели — рас тет уровень глюкозы крови — синтезируется инсулин — он стучится в клетку через свой рецептор — клетка слышит сигнал и открывает дверь для глюкозы — глюкоза заходит внутрь и идет на производство энергии для клетки — уровни инсулина и глюкозы снижаются — и так по кругу.

При развитии инсулинорезистентности происходит ухудшение действия гормона инсулина на клетки инсулиночувствительных тканей — мышц, печени и жировой ткани. Для полноценной утилизации глюкозы в клетке необходимо все большее коли чество инсулина, и на первом этапе раз вития этого состояния уровень глюкозы крови остается в нормальных значениях.

А дальше все идет по схеме: инсулинорезистентность — ожирение — преддиабет — сахарный диабет.

При инсулинорезистентности мы едим часто и много быстрых углеводов (печеньки, конфетки, перекусы, орешки), кусочничаем. В результате уровень глюкозы крови резко поднимается, инсулин быстро пытается ее распределить (так как высокая глюкоза крови для организма — состояние небезопасное).

Гормон постоянно стучит в клетку через рецептор, и наступает момент, когда клетка перестает воспринимать этот сигнал — организм вырабатывает все больше инсулина, чтобы усилить сигнал и доставить глюкозу в голодную клетку. В результате инсулин начинает запасать глюкозу в жировые клетки (тот самый «спасательный круг» на животе).

А проблема в том, что на высоком инсулине начинает расти не только вес. Это и папилломы, полипы и миомы, фиброаденомы и кисты в груди, опухоли, давление и много чего еще...»

ВИНОВАТО РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ?

Очень часто в наборе лишнего веса виновато то самое эмоциональное переедание («празднование» хороших новостей с тортиком или заедание стресса и т. п.). Порой люди сами не замечают странностей поведения, но лишние кило все копятся и копятся.

Как пишет диетолог Анастасия Егорова в книге «Есть хорошо!» издательства «Комсомольская правда»:

«Люди в любом возрасте могут заболеть расстройством пищевого поведения. Иногда зачатки нарушенного пищевого поведения можно найти в детстве, но они дремлют, пока какой-нибудь триггер не запустит их развитие. Иногда триггером может стать рождение ребенка в 30 или развод в 40. Или диета после операции в 55.

И, конечно, важно разбирать эти причины с психологом.

- Перед тем как начать лечить расстройства пищевого поведения, нужно исключить физиологические причины такого состояния, - утверждает диетолог. - Другими, словами, требуется:

- Сдать анализ крови на сахар: сахар в крови не должен быть понижен больше чем на 3.3 ммол.

- Сдать анализ на гормоны щитовидной железы: уровень гормонов должен быть в норме.

- Провести компьютерную томографию мозга – для исключения опухолевых образований головного мозга.

- Пройти консультацию гинеколога: для исключения органических причин аменореи и стерильности».