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Общество3 июня 2022 12:55

Какие глобальные экологические вызовы ждут Россию в ближайшем будущем

В подмосковном Красногорске открылся Экологический форум Всероссийского общества охраны природы
Ирина ИЛЬИНА
Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов

Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов

Обсуждать проблемы экологии никогда не бывает излишним. Охрана окружающей среды всегда занимает первое место в повседневной повестке. Вот и в этот раз эксперты, чиновники, общественники, волонтеры собрались на площадке Экофорума, чтобы поговорить о главном.

На открытии «Межрегионального экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» присутствовали председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Всероссийское общество охраны природы, объединяя экологическую повестку Российской Федерации, задает общемировые треки развития на следующие 30 лет вперед, - отметил в приветственном слове Вячеслав Фетисов. - Начинается формирование новых целей развития Организации Объединенных Наций на 2030 - 2050 годы. ВООП - старейшая природоохранная организация нашей страны, в 2024 году ей исполняется 100 лет, и нам важно продолжать защищать уникальную природу, экологию и биоразнообразие нашей страны, выстраивать долгосрочные, общемировые тренды.

При этом Фетисов выразил уверенность, что без благополучия России всеобщее устойчивое развитие недостижимо и только все вместе, совместными усилиями мы сможем добиться гармонизации взаимоотношений между человеком и нашей потрясающей природой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона, внедрять самые современные технологии. Все, что касается чистоты, переработки мусора - вы знаете, насколько сложно было привить эту культуру, - сказал Андрей Воробьев.- Реки, пруды, озера – на них много отдыхающих у нас, особенно в летнее время. Поэтому мы приняли программу по их очистке. Но самая главная задача - не почистить, задача – не допустить, чтобы были сбросы».

Для дискуссии приглашены все, кому интересна достоверная информация о реализации программ и проектов в сферах обращения с ТКО и охраны окружающей среды, корпоративной экологической ответственности и деятельности гражданских экоактивистов.

Работают площадки: «Обращение с ТКО», «Ликвидация накопленного вреда, борьба с нарушителями экологического законодательства», «Общественный контроль и система экологического просвещения».

Также все гости и участники форума познакомились с технологиями, используемыми российскими компаниями и организациями в сфере охраны окружающей среды.

ЭкологияЭкология: люди и дела