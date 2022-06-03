Какие глобальные экологические вызовы ждут Россию в ближайшем будущем

Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов

Обсуждать проблемы экологии никогда не бывает излишним. Охрана окружающей среды всегда занимает первое место в повседневной повестке. Вот и в этот раз эксперты, чиновники, общественники, волонтеры собрались на площадке Экофорума, чтобы поговорить о главном.

На открытии «Межрегионального экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» присутствовали председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Всероссийское общество охраны природы, объединяя экологическую повестку Российской Федерации, задает общемировые треки развития на следующие 30 лет вперед, - отметил в приветственном слове Вячеслав Фетисов. - Начинается формирование новых целей развития Организации Объединенных Наций на 2030 - 2050 годы. ВООП - старейшая природоохранная организация нашей страны, в 2024 году ей исполняется 100 лет, и нам важно продолжать защищать уникальную природу, экологию и биоразнообразие нашей страны, выстраивать долгосрочные, общемировые тренды.

При этом Фетисов выразил уверенность, что без благополучия России всеобщее устойчивое развитие недостижимо и только все вместе, совместными усилиями мы сможем добиться гармонизации взаимоотношений между человеком и нашей потрясающей природой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона, внедрять самые современные технологии. Все, что касается чистоты, переработки мусора - вы знаете, насколько сложно было привить эту культуру, - сказал Андрей Воробьев.- Реки, пруды, озера – на них много отдыхающих у нас, особенно в летнее время. Поэтому мы приняли программу по их очистке. Но самая главная задача - не почистить, задача – не допустить, чтобы были сбросы».

Для дискуссии приглашены все, кому интересна достоверная информация о реализации программ и проектов в сферах обращения с ТКО и охраны окружающей среды, корпоративной экологической ответственности и деятельности гражданских экоактивистов.

Работают площадки: «Обращение с ТКО», «Ликвидация накопленного вреда, борьба с нарушителями экологического законодательства», «Общественный контроль и система экологического просвещения».

Также все гости и участники форума познакомились с технологиями, используемыми российскими компаниями и организациями в сфере охраны окружающей среды.