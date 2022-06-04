Ищите букву «S» в адресной строке: из-за санкций интернет-мошенники придумали новый способ обмана россиян

Аферисты предлагают купить исчезнувшие с российского рынка товары и рассылают «левые» ссылки Фото: Shutterstock

Хотите купить кресло Ikea, одежду Zara или даже бумагу «Снегурочка»? Нет ничего проще — надо лишь перейти по ссылочке, которую мы вам сейчас пришлем, и ввести данные своей карты! По такой схеме сейчас вовсю орудуют интернет-мошенники. Выставляют на портале объявлений или в соцсетях популярные товары, а при продаже предлагают воспользоваться известным сервисом доставки. После чего высылают ссылку на сайт, который внешне очень похож на интернет-страницы популярных сервисов доставки — Boxberry, CDEK и т. д. На самом же деле это фишинговый ресурс — так называют сайты, которые пытаются выудить у жертвы данные банковской карты и украсть деньги. Злоумышленники используют и другие уловки: заводят новые сайты с доменными именами, едва отличимыми от оригинальных, или взламывают заброшенные интернет-страницы.

Таких сайтов-двойников, выдающих себя за официальные ресурсы популярных сервисов доставки, специалисты по интернет-безопасности обнаруживают 1500 в день. Раньше их было гораздо меньше. Свою роль в росте числа таких ресурсов сыграли и санкции. Как отмечают эксперты, нередко доверчивые граждане пытаются купить с рук товары, которые ушли с рынка из-за санкций или резко подорожали в последние месяцы.

Объявления, с помощью которых кибер-преступники пытаются выудить деньги у неискушенных интернет-пользователей, могут быть самыми разными – псевдопродавцы предлагают одежду, гаджеты и вообще что угодно.

- Злоумышленники постоянно меняют товарные направления, чтобы их было сложнее вычислить, да и сами мошеннические сайты не живут долго, - рассказала «Комсомольской правде» руководитель отдела интернет-анализа компании «Доктор Веб» София Виллен.

Предыдущий всплеск числа фишинговых страниц был зафиксирован в начале пандемии, когда люди начали активно покупать и заказывать товары онлайн. Тогда тоже резко увеличилось количество ресурсов, имитирующих страницы популярных служб доставки.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как обезопасить себя от интернет-мошенников

Специалисты компании "Доктор Веб" дали читателям «КП» несколько практичных рекомендаций

1. Обратите внимание, с каких букв начинается адрес страницы. Если на сайте крупной компании в начале адреса стоит «http», а не «https», это повод насторожиться. Буква «s» в адресе поисковой строки говорит о том, что соединение защищено.

2. Особое внимание обратите на доменное имя той ссылки, которую вам кидают. Чтобы запутать жертву, мошенники создают сайты, чьи названия максимально похожи на «оригинал». Например, страница «ВКонтакте» с адресом «vkcom.ru» вместо «vk.com» выглядит подозрительно.

3. При регистрации сайт просит указать логины и пароли от вашего аккаунта в соцсетях, электронной почты, данные банковских карт? Скорее всего, вас пытаются обмануть.

4. Антивирус на вашем компьютере (ведь он у вас установлен?) может блокировать страницу, на которую вы пытаетесь зайти по отправленной вам ссылке. Не списывайте это на «глюки» и не искушайте судьбу – поскорее покиньте подозрительный ресурс.

5. Если вы пользуетесь сервисом объявлений вроде «Авито», рекомендуем совершать сделки внутри платформы - там существует функция блокировки подозрительных внешних ссылок, хотя и это не стопроцентная гарантия безопасности. Поэтому….

6. …не переходите по присылаемым ссылкам, а просите продавца выслать вам номер трекинга и название службы доставки, чтобы вы могли сами зайти на ее сайт и все проверить самостоятельно. Так будет надежнее.

7. Тот факт, что какой-то сайт находится в топе поиска, опять-таки не говорит о безопасности ресурса. Среди мошенников могут быть специалисты в области SEO-оптимизации.