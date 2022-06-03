Минобороны РФ: в интернате для сирот в Николаевке разместили артиллерию

Украинские военные намеренно подвергают опасности мирное население. Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию фиксирует очередные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В городе Золотое Луганской Народной Республики в многоквартирных домах на улице Центральная военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Марчихиной Буде Сумской области в здании местной школы подразделения ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 нео-нацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия».

- «В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы № 3 и школы-интерната для детей-сирот № 7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. При этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».

- Боевики, зная, что жертвами могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы «злодеяниях русских», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев

Генерал-полковник отметил, что подобные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их «безразличное отношение к судьбам мирных жителей и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права».

Мизинцев подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на Украине раскручивается при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, бездоказательно перекладывая вину на Российскую Федерацию.

- Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований, - напомнил оппонентам начальник Национального центра управления обороной России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 483 человека, в том числе 2 490 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 634 940 человек, из которых 265 494 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 235 440 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 595».

- «В субъектах России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации

и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 75 обращений с просьбами

об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 426 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 838,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 099 гуманитарных акций, в том числе семь за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 366 тонн гуманитарной помощи».