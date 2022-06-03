Путин о грядущем мировом голоде: Перекладывают с больной головы на здоровую

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

МЫ НЕ ВИНОВАТЫ

- Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы, - сказал Путин.

- Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с начала спецоперации. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с пандемией, - добавил он.

ПОТОМУ ЧТО ДЕНЕГ СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО

Российский глава заметил, что Запад два года назад включил печатный станок для заваливания экономики деньги. Это должно было поддержать людей и бизнес в кризис. Но в итоге привело к «безмерной инфляции».

- С февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%, - сообщил президент.

- Финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, - заметил российский лидер, уточнив, что даже американский министр финансов признал ошибку.

- Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, - заключил Путин.

СКАЗАЛАСЬ И ПОГОНЯ ЗА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Глава государства рассказал, что свою лепту внес и Евросоюз. Точнее, его погоня за экологически чистой энергией солнца, ветра, водорода… Политики откровенно спекулировали на опасениях людей из-за изменения климата. Значение традиционных видов энергии начали откровенно принижать.

- К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, - перечислил Путин.

В итоге, как объяснил президент, мировая энергетика оказалась недоинвестирована. Плюс европейцы решили отказаться от долгосрочных контрактов… В итоге цены на электричество, тепло поползли вверх.

- Но как только цены на газ поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится за счёт газа. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия стали нерентабельными, и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены выросли, - объяснил российский лидер.

Глава страны рассказал, что после начала спецоперации наши и белорусские удобрения из-за санкций не попали к мировым аграриям. А от этого напрямую зависят размеры урожая. Причем, дальше все может быть только хуже.

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО НЕ МЕШАЕМ ВЫВОЗИТЬ

- В мире производится в год примерно 800 млн. тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. Это всего 2,5%! Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница – всего 20%, значит, эта украинская пшеница – всего 0,5%. Ни о чем!

20 млн. тонн украинской пшеницы – это потенциальный экспорт. По данным нашего Минсельхоза, это примерно 5 млн. тонн пшеницы и 7 млн. тонн кукурузы. Ну это немного. В текущем сельзхозгоду мы проэкспортируем 37 млн. тонн, а в следующем мы поднимем этот экспорт до 50 млн. тонн, - рассказал Путин.

- Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Но не мы же заминировали подходы к портам! Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил: пусть они разминируют и пусть корабли с зерном выходят. Мы гарантируем их проход без всяких проблем, - добавил он.