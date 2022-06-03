Дмитрий Песков на 90-летии Бедроса Киркорова: «Ваш сын - настоящий друг. Когда надо было поддержать президента, Филипп это сделал»

Бедрос Киркоров отметил 90-летие. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Ну кем мог стать ребёнок в семье знаменитого болгарского певца Бедроса Киркорова и его супруги-конферансье Виктории? Детство Филиппа Киркорова прошло в буквальном смысле на эстрадных подмостках.

- Мы были с родителями на каком-то концерте. Отец пел, мама вела этот концерт, а я стоял за кулисами. Шла праздничная кампания, это была уже третья или четвертая площадка за вечер. Я видел, как мама устала, и мне ее стало очень жалко. И вот, чтобы хоть как-то ей помочь, я вскочил с места, неожиданно для всех выбежал на сцену и громко в микрофон объявил название следующей песни. Было мне тогда лет пять,-вспоминал о своём гастрольном детстве Киркоров.

Филипп всегда был близок с родителями. Мама артиста Виктория Киркорова, на которую так похож Филипп и его дочь Алла-Виктория, всегда верила в успех своего единственного сына.

Но к сожалению, Виктория Киркорова ушла из жизни непозволительно рано, по трагической иронии судьбы - в день рождения Филиппа.

Юбиляр в капитанской кепке. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

После ухода мамы отец стал для Киркорова самым близким человеком. Когда недавно Бедрос попал в больницу, Филипп переживал, что отец не сможет присутствовать на его 55-летнем юбилее. К счастью, врачи помогли Бедросу восстановиться и в день рождения Филиппа Киркоров-старший вместе с внуками наблюдал в партере Кремлёвского дворца за очередным триумфом сына - битковыми аншлагами на самой главной площадке страны. И конечно, когда Бедросу исполнилось 90, Филипп сделал все, чтобы порадовать родителя.

- Он не хотел праздновать. У него не было настроения. Вы знаете, как мы переживали за его здоровье. Но посмотрите на этого красавца, как он выглядит роскошно, - с гордостью говорит об отце Филипп Киркоров.

- Бедрос до последнего думал, что дома посидим, пирожок поедим и так ляжем по-пенсионерски спать. Но это было бы не по-киркоровски. Я когда увидел в его глазах огонь, понял, друзья меня должны поддержать. И я счастлив, что все меня поддержали в этой главной афере лета.

Как выяснилось, Бедрос был уверен, что едет с сыном и внуками на тихий ужин в семейном кругу. Но когда юбиляр перешагнул порог ресторана «Большой», его встретили 90 гостей с криками: «С днём рождения, дорогой наш Бедрос!»

Все гости были в тельняшках с портретом молодого Бедроса Киркорова. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Причём, встретили необычно. Зная, как отец любит капитанские фуражки, Филипп позаботился, чтобы у каждого гостя была такая же белая кепка и тельняшка с портретом юного Бедроса.

- Видишь, весь зал в капитанских костюмах. А ты - главный капитан нашего корабля, -обнял отца Филипп Киркоров.

Кстати, белоснежный именинный торт тоже был в виде огромного корабля.

- Сынок, ты меня опять удивил,- с казал растроганный именинник. - Филипп сегодня заслужил ещё одну лошадь. Потому что на все его концертные программы, я дарю ему фигурки лошадей. Потому что сын работает, как лошадь. То, что он собрал вас, не знаю, надо теперь сыну две лошади дарить, - засмеялся Бедрос.

Именинный торт в форме корабля. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Поздравить Бедроса приехали все его друзья и ученики.

Одним из первых взял слово давний приятель Бедроса Евгений Петросян.

- Ну, что Бедрос, дорогой, с детством покончено,-начал свой зажигательный тост Евгений Ваганович. - Я тут написал небольшой спич.

Бедрос Киркоров и Евгений Петросян. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Мы с тобой в таком возрасте, что ещё помним многое из того, что отсутствует.

Возраст, когда любое новое ощущение следует трактовать как симптом. Когда на сохранение здоровья начинаешь тратить денег больше, чем на его разрушение.

Это возраст, когда нагибаешься, чтобы завязать шнурки на ботинках и задумываешься, чтобы тут ещё внизу заодно сделать. Это возраст, когда ты ещё видишь в женщинах молодых козочек, а они уже в тебе видят старого…

Здесь плохое освещение, я сейчас разберу, что тут написано. А! Деятеля искусств, - юморил Петросян.-Это возраст, когда мимо тебя проходит сказочно красивая женщина и …мешает тебе кормить голубей. Ты ей хотел подмигнуть и уснул.

Как говорила моя бабушка: «Не бойся возраста, будешь так же чудить, только помедленнее». И чем старше я становлюсь, тем больше свидания начинают напоминать собеседование. Один старичок признался: «То, что выжил радует, огорчает, что из ума». Мне говорят: «Вам подходят женщины стасомихайловского возраста». Возможно. Только я им уже не подхожу. Как говорил один персонаж: «Старый я уже по бабам бегать, несите их всех сюда».

Андре Моруа говорил: «Старость-эта та привычка, что не успевают приобрести очень занятые люди». Это вот как раз про тебя, Бедрос. Ты опять занятой человек. Внутри тебя сидит молодой человек. И очень удивляется, что с ним происходит. Дорогой Бедрос, пусть болезни, пиная тебя, ломают себе ногу.

Здоровья тебе на все органы, денег тебе во все карманы, счастья тебе во все углы твоей квартиры, - поздравил именинника Евгений Петросян.

Юбиляра пришел поздравить Дмитрий Песков. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Дмитрий Песков приехал на праздник с супругой Татьяной Навкой и тоже взял слово, поделившись, что с большим уважением относится не только к юбиляру, но и к его сыну.

- Уже говорили о том, как у вас горят глаза. Уже говорили о том, какой у вас сын. Меня с вами связывает дружба с вашим сыном.

Филипп мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента -он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей- он тоже это сделал.

Мальчик он шаловливый, контролируйте. И за внуками следите. Они вас очень любят. И мы вас любим,-сказал Бедросу Дмитрий Песков.

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Друг и коллега Филиппа Киркорова Николай Басков отметил, как молодо выглядит именинник.

Мол, отличные гены у тебя, Филипп.

- Ещё, как минимум, 35 лет меня терпеть, - засмеялся Киркоров.

- Живи дольше. До 120, как минимум. И вы, Бедрос, будьте здоровы. И пойте!

Пока душа поёт, человек не стареет. Поэтому вы у нас такой молодой.

Бедрос Киркоров в окружении самых близких. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Мужчина в 90 лет - это человек, поцелованный Богом. Как приятно, что вы встречаете этот праздник в здравии, всех узнаёте, всех знаете, - порадовался за Бедроса Николай Басков.

То, что именинник в прекрасной форме, отметила и Лариса Долина.

- Ты-абсолютно молодой мужик.

Я, как женщина, тебе это говорю. Красавец!

А как ты сына воспитал? А какие внуки замечательные у тебя! Хочу погулять на твоём 110- летии! - сказала виновнику торжества Лариса Долина.

Лариса Долина поздравляет юбиляра. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Людмила Нарусова тоже похвалила юбиляра за бодрость духа и поблагодарила за свою женскую судьбу.

- В юности за мной ухаживал доцент. Я про своего мужа Анатолия Собчака. А я была девушка недоступная. Долго не отвечала Толе взаимностью.

И вот прихожу на свидание, а он с транзистором меня ждёт. А я парней с транзисторами терпеть не могла. Анатолий навала извиняться, мол, привык меня подолгу ждать и, чтобы как-то скрасить время, взял транзистор. И включил своего любимого певца - Бедроса Киркорова. И поставил ваши песни. Так началась наша история с Анатолием Собчаком. Вы сыграли в ней особую роль, - рассказала Людмила Нарусова.

Людмила Нарусова. Фото: личный архив Филиппа Киркорова.

Конечно же, не обошлось без песенных поздравлений, для Бедроса выступили его ученики, молодые таланты, студенты Гнесинки и победители музыкальных фестивалей, которых он много лет поддерживает.