На ВДНХ открыли «Секретный гараж»

На выставке представлены футуристические концепт-кары и авангардные мотоциклы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но прежде - выдержки из анонсов, которые наверняка заинтересуют специалистов…

На новой выставке, которая открылась в пятницу, 4 июня, в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ, посетители увидят графические работы известного промышленного дизайнера и иллюстратора Андрея Ткаченко.

Здесь также представлены «футуристические концепт-кары и авангардные мотоциклы из мастерских Ford-Market, Trump-Cars, Rockabilly-Garage и других частных коллекций».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Среди уникальных механизированных экспонатов - кастом-кар Iron Head с элементами различных советских грузовых и легковых автомобилей, хот-роды на базе Ford A – прототипа первого легкового автомобиля горьковского завода «ГАЗ-А» и Ford Eifel 1935 года, «ГАЗ-12»- «ЗиМ» в стиле Raggare, вездеход Владимира Киреева «Арго», автомобиль для кольцевых гонок «Москвич-407» в кузове купе и рэт-род V8 на базе Ford Taunus 1939 года».

Посетители выставки смогут оценить настоящие «машины мечты» - революционные, новаторские и … оторванные от реальности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем, истинным автоценителям представленные в павильоне экземпляры - особенно те, что на колёсах - по-настоящему согреют душу. Но и обычным посетителям выставки она также будет очень любопытна. Почему - объяснил доктор исторических наук, профессор МГУ Сергей Девятов.

- Как историк, занимающийся веком ХХ, скажу честно - выставка совершенно потрясающая. Во-первых, вызывают восхищение люди, которые выполняли автомобильные дизайны в Советском Союзе, в их эскизах очень много интересного. А, во-вторых, здесь собраны совершено феноменальные машины, которые так и не пошли в серию и, как правило, существуют в одном экземпляре.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Прямо - бриллианты советского автопрома.

- Можно сказать и так. Все эти разработки замечательные.

У нас есть, на самом деле, только одна машина, которая пошла в серию - это «Нива», а там старинные «Москвич, кабриолеты, спортивные, то есть, в коллекции этой - практически всё самое-самое редкое. И увидеть такое в другое время было бы просто невозможно, потому что, в основной массе, эти автомобили разбросанны по частным коллекциям да по личным гаражам. То есть, это не музей какого нибудь «ГАЗa» или «АЗЛК»…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько всего экспонатов - тех, что на колёсах?

- Там - полтора десятка машин.

- А после того, как выставка закроется, все эти машины куда поедут?

- Я думаю, что они вернутся обратно к хозяевам, то есть, такую выставку повторить будет невозможно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы же сказали, автомобили - из частных коллекций.

- В основном, да.

«Секретный гараж» на ВДНХ продлится до 10 июля.