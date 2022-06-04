Футболист Жерар Пике изменял Шакире с матерью своего одноклубника

Шакира и Жерар Пике расстались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники Шакиры и Жерара Пике расстроились, услышав новость о том, что эта красивая пара больше не вместе. Певица и футболист воспитывают двоих детей, но это не спасло их отношения. Рассказывали, что Шакира выгнала возлюбленного из дома из-за его измен. Тем временем, выяснялись новые обстоятельства разрыва гражданских супругов. Как оказалось, Пике изменял колумбийской поп-диве вовсе не с молоденькой поклонницей, как решили многие, а… с матерью своего одноклубника.

Испанское издание El Periodico выяснило, что Жерар закрутил роман с мамой 17-летнего полузащитника «Барселоны» Пабло Гави. Пике приводил любовницу домой. В разгар одного из таких свиданий Шакира их и застала. Певица выставила спортсмена из дома. Сейчас Жерар живет в своей старой холостяцкой квартире. Его часто видят в ночных клубах с другом – полузащитником «Барселоны» Рики Пучем. По словам очевидцев, парни активно кадрят девушек.

Певица и футболист начали встречаться в 2011 году. Они познакомились, когда Пике появился в ее клипе "Waka Waka", официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В то, что их отношения будут крепкими, мало кто верил – прежде всего из-за разницы в возрасте. Жерару – 35 лет, Шакира на 10 лет старше. Но когда у них один за другим появились двое детей, даже самые отчаянные скептики убедились, что эта история любви – надолго. Старший сын пары Милан родился в 2013 году, младший Саша – в 2015-м. Звездное семейство поселилось в Барселоне. Шакира и Жерар регулярно появлялись вместе на публике и выглядели очень счастливыми.

Певица родила футболисту двоих сыновей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шакира после ухода гражданского мужа с головой погрузилась в работу. Недавно она появилась в новом танцевальном телешоу. А на прошлой неделе прилетела на Лазурный берег Франции, посетив Каннский кинофестиваль. Певица пришла на премьеру фильма «Элвис». Пике же продолжает тренироваться. Поклонники футбольного клуба «Барселона» гадают: не скажется ли интрижка Жерара с матерью своего одноклубника на взаимоотношения игроков в команде сине-гранатовых?