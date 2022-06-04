Из-за продовольственного кризиса британских школьников будут кормить насекомыми

Ученые отметили, что выращивание насекомых по сравнению с птицефабриками на три четверти сокращает выбросы парниковых газов Фото: EAST NEWS

Столовые четырех начальных школ Уэльса в Британии порадуют своих учеников блюдами с насекомыми: по задумке авторов эксперимента, такой поход должен привести малышей к мысли, что «альтернативные белки» не что-то из будущего, а объективная реальность, способная спасти население Земли от голода.

– Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не просто как о еде возможного будущего, – заявили авторы инициативы.

Ученые отметили, что выращивание насекомых по сравнению с птицефабриками на три четверти сокращает выбросы парниковых газов, а получаемый продукт богат белком, витаминами и микроэлементами.

Авторы инициативы с сожалением признали, что на сегодняшний день употребление в пищу насекомых в Британии не является традиционным, но они очень надеются изменить ситуацию в течение нескольких лет. Особенно на фоне грядущей ситуации с недостатком продуктов питания.

Согласно статистике, на сегодняшний день насекомые составляют часть рациона около двух миллиардов человек на Земле. В ближайшее время в их число могут войти граждане великой некогда Британии, сообщает walesonline.

– Все исследования показывают, что цельные насекомые вызывают отвращение, но измельченные в продуктах питания они воспринимаются нормально, – пояснили ученые.