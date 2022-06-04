Геннадий Зюганов: Китай и Россия не дадут западу себя сожрать

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- …Геннадий Андреевич, здравствуйте. Вот - информация, которая пришла буквально с ночи – председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций запада… Причём - это пишут американские СМИ.

- Мы с Си Цзиньпинем близко познакомились, когда он еще был мэром Шанхая. А Шанхай – это 25-миллионный город, где они построили более 500 самых современных предприятий.

Товарищ Си - очень мудрый, сильный и исключительно уважаемый и авторитетный руководитель. Мы тогда договорились и между нашими партиями о крепкой дружбе, у нас подписан не только договор о взаимодействии, но и развернутый меморандум.

- В чем выражается это взаимодействие?

- Мы вместе готовили целую серию крупных юбилейных мероприятий к важнейшим событиям, будь то 100-летие Великого Октября, когда на русском и китайском языках выпустили прекрасную книгу, где в подлинных документах показаны события, связанные с Социалистической революцией у нас в стране и создание Компартии Китая.

А в прошлом году отметили 100-летие Компартии Китая, прошли прекрасные мероприятия в Пекине, мы в Москве многое провели. Была выставка, у меня в Китае вышла целая серия книг на китайском языке. Так вот, хочу сказать, что…

- Я хочу напомнить, что вы даже баночки с мёдом со своей пасеки отправляли в Китай - с надписью «К 100-летию КПК».

- Да, да. Ну, у нас семейные традиции.

Но хочу особо подчеркнуть - не знаю, что там пишут американцы сегодня, но точно знаю, что в их стратегических планах врагом номер один в военно-политическом плане объявлена Россия, потому что на сегодня наша страна в состоянии ответить на любой вызов США. И американцы это понимают.

А в финансово-экономическом плане враг номер один у них сегодня - Китай.

Китай производит 20% мировой продукции и умеет делать все. Он, как когда-то Советский Союз, занимает ведущие места во многих направлениях и сегодня является локомотивом развития мировой экономики. Поэтому, американцы всячески стараются наложить на Китай - то вето, то санкции, то в чем-то помешать. Но Китай так просто не возьмёшь.

И президент Владимир Путин ведь летал туда на открытие Олимпиады (поездка состоялась в конце января 2022. - А. Г.), провел там очень важные переговоры. И, на мой взгляд, китайская сторона четко выполняет все обязательства и договоренности.

Тем более, сложение потенциалов - и финансово-экономических, и военно-политических - нашей страны и Китая может обеспечить миру устойчивость, нормальное развитие и мы активно поддерживаем эту политику.

Какую форму взаимодействия и поддержки найдут сейчас китайские товарищи – это их вопрос. Но я абсолютно уверен, что они будут активно поддерживать нашу страну в это сложное время, когда американцы и НАТО вот объявили гибридную войну. Уверен - мы будем вместе и Штатам не удастся нас сожрать.

Это - и в интересах сохранения мира на планете.