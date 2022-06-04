Зачем Бузова косит под дурочку, а Киркоров сорит деньгами: психолог раскрыл уловки звезд

Простые люди склонны прощать звездам то, что не простили бы близким. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы любим звезд, но странною любовью. Готовы прощать Киркорову его высокомерие, Бузовой - очередную глупость, а Собчак - все новые выходки. Взаимности не получаем, зато следим за каждым их чихом и платим денежки за мерчи, концерты да марафоны. Что за чудо чудное, может, приворот? Оказывается, почти. Психологи уверены: секрет популярности селебрити в том, что каждый из них находит у нас болевые точки и прицельно на них воздействует. По каким мишеням бьют звезды нашего шоу-бизнеса, сайту kp.ru рассказала психолог и коуч Марина Гладышева.

Психолог, коуч Марина Гладышева.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Самопровозглашенный поп-король каждым своим появлением на публике пускает нам пыль в глаза. Перья, стразы, мотовство, да еще и бесконечные разговоры о себе любимом в превосходной степени - казалось бы, все это должно раз и навсегда отвадить адекватного зрителя. Ан нет: из года в год мы смотрим на Филиппа с открытым ртом, и даже самые ярые скептики признают: ну ведь хорош, чертяка! Что это, харизма или грамотные психологические уловки?

Вывод психолога: Манипуляция комплексом неполноценности. Филипп Киркоров закрывает нашу потребность в красивой жизни.

- Филипп транслирует роскошь в каждой детали, возможность иметь всё и жить, как нравится, - комментирует Марина Гладышева. - Большинству обычных людей, которые ходят на концерты поп-короля, это недоступно. И наблюдая за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться богатству, побыть рядом, погреться в его лучах. Кроме того, артист демонстрирует свободу действий - хочу на кресте попляшу, хочу на "Евровидение" поеду. И у людей, имеющих определённые комплексы, это вызывает лояльность, восхищение и уважение. Филипп Киркоров всем своим эпатажным поведением удовлетворяет нашу потребность в роскоши и независимости от общественного мнения. Кто-то скажет, что он паразитирует на наших комплексах, но я бы отметила положительный момент: наблюдателю становится чуть легче и интереснее жить.

Филипп Киркоров на премии "Прорыв года". Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

ОЛЬГА БУЗОВА

Наша Оля громко плачет... Постоянно страдающая и всеми обиженная Бузова, как ни крути, все-таки прорвалась на Олимп шоу-бизнеса. Но откуда многомиллионная армия поклонников, и за что ее так полюбили? Вокалом не отличается, эрудицией тоже не блещет, а речевые ошибки Оли стали мемами еще со времен "Дома-2". Однако, вместо того, чтобы пройти мимо, мы все горячо обсуждаем Бузову.

Вывод психолога: Манипуляция чувством превосходства. Ольга Бузова закрывает нашу потребность в диванной критике.

- У Бузовой подача отличается от Киркорова. Она каждый раз подчеркивает, что она из простой семьи, всего добилась сама, много работала. Это однозначный посыл: я такая же, как и вы, а значит, вы тоже можете всего добиться. И многочисленные сторис Ольги, над которыми поначалу потешались все знаменитости, на самом деле выполняют важную миссию - создают ощущение доступности и близости звезды. Но самое главное, что Бузова уже как будто специально раздражает огромное количество людей и взращивает не только армию поклонников, но и армию хейтеров. Ведь для создания популярности это даже эффективнее, чем всеобщая любовь. Огромное количество критиков заходит на ее страницу, чтобы написать ей гадости и тем самым самоутвердиться на фоне якобы глупой, косноязычной, страдающей алкоголизмом Бузовой. Это популярность токсичная, но она как наркотик - без Оли нам уже скучно.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

ЕЛЕНА БЛИНОВСКАЯ

Казалось бы, ну кто в своем уме будет проходить марафоны желаний - вырезать из журналов красивые картинки, запускать в небо шарики с мечтой, писать 100 целей и выкидывать 100 ненужных вещей? Тем более, что "мать инфоцыган" Елена Блиновская с публикой не церемонится: грубит, блокирует, да и вообще в ее деньгах вроде как показательно не нуждается. Так ведь сами несут! Миллионы последователей свято верят Блиновской и даже считают ее новым божеством.

Вывод психолога: Манипуляция жаждой халявы. Елена Блиновская - это новый русский фольклор 21 века.

- Секрет привлекательности здесь очень прост: разве могут людей не привлекать сбывшиеся мечты и легкие деньги? Всем хочется халявы: у нас в России весь фольклор построен на этом. Вспомните сказку про золотую рыбку или пословицы в духе "на халяву и уксус сладкий". Вот и Елена Блиновская всем своим видом демонстрирует: я знаю, как получать легкие деньги. И даже не собираюсь вас зазывать, мне и без вас денег хватает. Этот месседж очень четко бьет в цель: аудиторию подкупает этот ненавязчивый, даже хамоватый формат, он заставляет поверить в самодостаточность и состоятельность спикера. А значит, отнести ему свои тысячи, порой последние.

Что еще важно: техники Блиновской направлены на определенную категорию людей, так называемые "массы". Это не вип-клиенты: люди с деньгами не стали бы терпеть подобного отношения. А аудитория без денег согласна на резкость: это их плата за мечту о будущем богатстве, которое вот-вот свалится на голову. И кстати, ничего удивительного, что тысячи зрителей на недавнем тренинге Блиновской на "ВТБ Арене" были в восторге. В таких огромных залах работает коллективное бессознательное: один человек, находясь в общем поле, не может противостоять тысячам и сохранять объективность.

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КСЕНИЯ СОБЧАК

Удивительно, на факт: Ксения Анатольевна каждый раз ходит по краю и всегда умудряется выходить сухой из воды. Интервью с маньяком - пошумели и забыли. Свадьба со стриптизом и катафалком - да и бог с ней. Бегство с места смертельного ДТП - ну с кем не бывает. Народ чего только не прощал Собчак, хотя от этого народа сама она страшно далека.

Вывод психолога: Манипуляция желанием самореализации. Собчак представляет собой самую смелую версию нас самих.

- Ксения Собчак всем своим видом демонстрирует, что она из другого теста. Колкие вопросы, разоблачения, неуместные откровения - это всё очень цепляет. Нам интересно смотреть, как она любого, даже самого важного персонажа может поставить на место. Ее аудитория - самодостаточные мыслящие женщины, которым палец в рот не клади. Это не те халявщики, которые пойдут к Лене Блиновской. Мы видим, как Собчак везде лезет, ей всё удается, а промахи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, потому что сами так не смогли. Таким образом, Ксения закрывает нашу потребность в самореализации. Разделяя ее ценности, мы словно становимся чуточку значимее.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, бесконечные скандалы с коллегами и абсолютная убежденность в собственной гениальности - в обычной жизни Шнура вряд ли бы кто-то вытерпел. А как рок-звезду - да пожалуйста. Лидер "Ленинграда" спустя два года после роспуска группы вновь собрал команду, чтобы дать большой стадионный концерт. И трибуны наверняка будут полные. Хотя пиетета к зрителю у Шнурова нет: он всегда бравировал тем, что его интересуют не люди, а деньги.

Сергей Шнуров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вывод психолога: Манипуляция потребностью раскрепоститься. Шнуров - человек, который помогает нам принять себя без прикрас.

- Человек кайфует от своей жизни без правил, без попытки соответствовать чьим-то ожиданиям. Он не ищет одобрения, как, например, Ольга Бузова. Он всегда в своей тарелке, внутренне свободен, в чем-то даже распущен. Шнуров не боится выпустить всех своих демонов - это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надеваем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запрещают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни. Шнуров словно принимает нас со всеми нашими недостатками, а затем уже и мы принимаем себя.