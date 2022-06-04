«Умная, тихая и очень красивая»: Убита дочь замминистра строительства Подмосковья

Еще вчера она виделась с друзьями, болтала, строила планы на лето Фото: соцсети

Друзья до сих пор не могут поверить в то, что произошло с 17-летней Леной С. (имена несовершеннолетних фигурантов изменены. прим.автора) Еще вчера она виделась с друзьями, болтала, строила планы на лето:

«Это какой-то фейк? Мы вот только в обед виделись»

«Она такая умная, тихая и очень красивая. Была»

Лену жестоко убили, на теле обнаружено множество колото-резаных ран.

- Тело нашли 3 июня в заброшенном здании в селе Немчиновка, - рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области. – Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Преступник попытался скрыться, но был задержан. По предварительным данным, это 17-летний Константин Ю. Молодого человека называли бойфрендом Лены. Активно ухаживать за ней, по крайней мере, в соцсетях, он начал с лета 2020 года: лайки, комплименты – сперва в виртуальном мире, потом и в реальном.

Тело нашли в селе Немчиновка

Что случилось? Знакомые говорят, что Лена решила расстаться с молодым человеком, а тот воспринял ситуацию в штыки.

3 июня девушка отдыхала с друзьями. Константин был в общей компании. В какой-то момент они остались одни, начали ссориться. В этот момент парень достал нож.

Экспертам предстоит нелегкая задача: установить, какая из множества ран, которые парень нанес девушке, стала смертельной.

- На данный момент подозреваемый задержан и допрошен. Проведены обыски, в ходе которых изъята одежда, телефоны и другие предметы. Обнаружен также смартфон потерпевшей и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Назначены необходимые экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Да, он несовершеннолетний. Но подозревается в совершении особо тяжкого преступления и уже один раз пытался скрыться.

Мы следим за развитием событий.