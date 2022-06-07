Межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни» состоялся в Суздале

Главная цель фестиваля – дать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям с ограничениями здоровья, шанс приобщиться к миру спорта и искусства

2 июня 2022 года на стадионе «Спартак» в Суздале прошёл Межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Это проект фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни».

Главная цель фестиваля – дать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям с ограничениями здоровья, шанс приобщиться к миру спорта и искусства. Для этого на мероприятии собрались звезды спорта, художники, музыканты, волонтеры.

Проведением жеребьевки турнира по мини-футболу руководил комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков. Команды разделили на старшую и младшую группы.

Проведением жеребьевки турнира по мини-футболу руководил комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков

Всего 16 команд детских домов и школ-интернатов:

- Лухтоновская СКОШИ №1

- Лухтоновская СКОШИ №2

- СКОШИ №1 г. Владимира

- СКОШИ г. Кольчугино

- СКОШИ г. Гусь-Хрустальный

- СКОШИ с. Барское Городище

- Багряниковская школа-интернат из Ярославской области

- Детский спортивный клуб «Исток», Судогодский район

- Ляховский детский дом №1

- Ляховский детский дом №2

- Камешковский детский дом

- Муромский детский дом

- Фоминская школа-интернат

- Покровский детский дом

- Киржачская СКОШИ

- Суздальский детский дом

Главный приз турнира - Кубок победителя - уехал в Лухтоновскую школу-интернат

Гости фестиваля участвовали в эстафетах, развлекательных уроках и спортивных программах, пробовали блюда полевой кухни и подвижные игры в народном стиле. За создание настроения на мероприятия отвечали коллектив «Современная танцевальная группа Меридиан» и экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Также на стадионе прошли мастер-классы от российского художника Дмитрия Цветкова, чьи работы представлены в Третьяковской галерее, и занятия по футболу от мастеров спорта Валерия Шмарова и Елены Рыжиковой.

Завершилось мероприятие парадом болельщиков и церемонией награждения победителей и участников турнира от Российского Футбольного Союза. Все гости получили памятные подарки, кубки и сувениры, а главный приз - Кубок - в обеих возрастных категориях уехал в Лухтоновскую школу-интернат.

- Я с особым удовольствием принимаю участие в этом фестивале. Когда видишь, с каким восторгом и азартом мальчишки играют в мяч, понимаешь, что именно такие мероприятия нужны для популяризации массового спорта. Только так можно донести до каждого ребенка, что спорт – это здорово, это интересно, - поделился впечатлениями Валерий Шмаров, футболист, мастер спорта СССР: