Зеленский раздал указания мэрам американских городов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины, вдоволь поунижав Европу через главу МИД Кулебу и посла Киева в Германии Мельника, решил переключиться на США. На сей раз он принялся поучать мэров американских городов, что им следует сделать в ближайшее время в обязательном порядке.

- Зеленский, который выступал перед собранием мэров (в онлайн-режиме – прим. авт.) сразу после вице-президента Камалы Харрис, раскритиковал Чикаго, Джексонвилл, штат Флорида, Портленд, штат Орегон, Сан-Диего и Сан-Хосе, штат Калифорния, за поддержание побратимских связей с российскими городами, - сообщила американская газета New York Times. - Он сказал, что эти отношения должны быть разорваны.

Ни больше, ни меньше. Должны, и все тут.

- Вы знаете, что десятки американских городов сохраняют так называемое "побратимство" с городами РФ. Чикаго и Москва, Джексонвиль и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток, Олбани и Туда. Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего, - поставил Зеленский вопрос перед американскими мэрами, что называется, ребром. - А вот России они дают возможность говорить, что даже после начала такого она не изолирована.

У Володи Зеленского немного пригорает от того, что кто-то предпочитает сохранять даже гуманитарные связи с Россией даже на уровне городов и городков. Так немного пригорает, что аж без сковородки шкварчит. Ему плевать, что в апреле Международная ассоциация городов-побратимов (есть такая, в которой состоят 2 тысячи городов из 146 стран, в том числе, около 70 российских и 70 американских населенных пунктов) в лице своего председателя Билла Борума озвучила решение, что организация выступает за сохранение связей между регионами США и России.

Он хочет, и, по его мнению, этого вполне достаточно, чтобы мэры американских городов "взяли под козырек" и пошли исполнять приказание. И пусть исполняют, пока Зеленский не пошел дальше.

Мы-то с вами знаем, а вот Володе-комику, наверное, пока не сказали, что в США находится 8 городов, которые называются Москва. Но это еще мелочи. Городов, которые называются Петербург, в Штатах в разы больше! "По данным Географического указателя США в стране насчитывается 35 городов под названием Петербург, а по материалам офиса Международных информационных программ Госдепартамента США в Вашингтоне – 52".

То есть понимаете, о чем это я, да? Конечно же, о главном оружии в борьбе свидомых украинских патриотов с "клятыми москалями" – о переименованиях. Зеленский ведь мог потребовать от американских властей переименовать эти 60 городов! И ведь еще потребует, наверняка потребует. От 43 американских городов до 60-ти – это какой же фронт работ! Не на один год хватит. С городов-побратимов Зеленский только начал. Так сказать, прелюдия.

Возражения не принимаются.

Тем более, потом американцы сами благодарны будут Зеленскому. На Украине все за последние годы переименовали, что только могли, и посмотрите, как им это в итоге помогло.