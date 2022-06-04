Светлана Радионова: за год мы «производим» 1000 «Титаников» мусора

Светлана Родионова, глава Росприроднадзора.

Необратимый процесс загрязнения удастся остановить только в том случае, если люди смогут пересмотреть свои привычки. К примеру, вместо полиэтиленовых пакетов начнут вновь использовать авоськи. Об этом сегодня на VIII книжном фестивале «Красная площадь» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она выступила перед гостями фестиваля с лекцией «Внедрение экопривычек во имя будущего поколения».

«Государство вкладывает деньги, чтобы убрать свалки, наказывает нарушителей, которые сбрасывают стоки в реки и моря. Активисты не дают скучать ни власти, ни бизнесу, поднимая разные вопросы и проблемы. Но ничего не поменяется, пока мы не поменяем свои экопривычки. Начните с авоськи, она в тренде сейчас. Её многоразовое использование вместо пакетов – это первый шаг к изменениям», - подчеркнула глава природоохранного ведомства.

По ее словам, в год в России образуется столько твёрдых бытовых отходов, что если перевести это количество в «Титаники», то получится, что ежегодно надо отправлять куда-то 1000 таких кораблей-гигантов. «Но куда их отправить? Все это остается у нас… Пока каждый не начнет что-то менять, ничего не изменится. Экология – дело каждого, начните что-то менять, и мир преобразится», - призвала Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора напомнила, что для того, чтобы начать прививать новую экокультуру детям Росприроднадзор запустил Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого».

«На сегодняшний день мы уже получили свыше 6 тысяч работ из всех регионов России и 14 зарубежных государств. Дети и подростки говорят о том, что они хотят пить чистую воду, рассказывают, как сортируют мусор и даже создают цифровую одежду. Есть и такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создаёт уникальные приборы для мониторинга водоёмов и очистки воздуха», - подчеркнула Радионова.